Индекс Мосбиржи поднимался выше 2700 пунктов

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) после открытия торгов вырос на 3,2% и превысил 2700 пунктов. Это максимальное значение с 25 октября.

По данным на 10:12 мск, индекс Мосбиржи составил 2700,1 пункта. К 10:28 он замедлил рост до 2667,84 пункта (1,96%).

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Индекс РТС в это время вырос до 859,06 (+2,2%). Лидерами роста стали «Газпром» (+4,45%), OZON (+4,25%), АФК «Система» (+4,37%), МКБ (+3,69%) и «ТКС Холдинг» (+3,77).

Индекс Мосбиржи растет на фоне президентских выборов в США, которые прошли вчера, 5 ноября. Телеканал Fox News передает, что кандидат от республиканцев получает 277 голосов выборщиков из 270 необходимых. Камала Харрис — 226 голосов.

Подробнее о выборах президента США — в спецпроекте «Ъ».