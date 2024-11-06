Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Конституции республики

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видеопоздравление с Днем Конституции Республики Татарстан. Ролик включает кадры хроники принятия Конституции республики в 1992 году. Запись размещена в его Telegram-канале и на странице во «ВКонтакте».

«Татарстан Республикасы Конституциясе кне белн! С Днем Конституции Республики Татарстан!» — говорится в сообщении Минниханова.

Конституция Республики Татарстан была принята 6 ноября 1992 года на XII сессии Верховного Совета.

Анар Зейналов