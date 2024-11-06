12,726 триллиона рублей составил на 1 ноября объем ФНБ, сообщил Минфин. В долларовом эквиваленте эта сумма была равна $131,1 млрд. За месяц размер фонда снизился на 61 млрд руб. и на $6,8 млрд в долларовом выражении. Ликвидная часть ФНБ на 1 ноября состояла из 220,5 млрд китайских юаней, 284 тонн золота в обезличенной форме и 0,4 млрд руб. Всего объем ликвидной части на 1 ноября был равен 5,447 трлн руб., или $56,1 млрд. За 2023 год он сократился в рублях на 18%, с 6,133 трлн до 5,012 трлн руб., а в долларах — вдвое сильнее, на 36%, с $87,19 млрд до $55,88 млрд. Такое значимое снижение произошло за счет использования валютных накоплений ФНБ для закрытия дефицита бюджета в декабре прошлого года.

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