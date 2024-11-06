В стеклоомыватель подмешивают спирты

Принятие законопроекта об обороте метанола, который прошел первое чтение в Госдуме, может снова запустить обсуждение использования этого спирта в стеклоомывающей жидкости. Чтобы контролировать этот рынок, участники отрасли предлагают использовать аналог ЕГАИС или систему «Честный знак». По мнению экспертов, снятие запрета будет выгодно и производителям метанола, которые из-за санкций лишились крупнейшего рынка сбыта — Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минпромторг считает возможным вернуться к обсуждению вопроса о применении метанола в стеклоомывающей жидкости после принятия законопроекта об обороте метанола и денатурации (добавление присадок для окрашивания и изменения вкуса) этого спирта. Об этом говорится в ответе министерства (копия есть у “Ъ”) на запрос Национального автомобильного союза (НАС). В конце октября НАС обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением снять запрет на использование метанола в стеклоочистителе.

В Минпромторге сообщили “Ъ”, что запрет на производство и реализацию стеклоомывающих жидкостей с метанолом установлен в мае 2000 года в связи с применением метанола в производстве контрафактного алкоголя.

В министерстве добавили, что принятие законопроекта позволит ужесточить контроль за оборотом этого спирта. Поэтому министерство считает целесообразным возвратиться к обсуждению темы после утверждения документа и с участием всех заинтересованных органов власти.

Законопроект, на который ссылается министерство, принят Госдумой в первом чтении в июне. Документ вводит обязательную денатурацию метанола и метанолсодержащих жидкостей при их транспортировке, хранении и реализации. Определить денатурирующую добавку еще предстоит. Сегодня при выпуске незамерзающей жидкости крупные производители используют изопропиловый спирт, обладающий резким запахом, из-за чего в состав приходится включать дорогие ароматизаторы и другие добавки. Для метанола не требуется дорогих отдушек, но он более токсичен.

Снятие запрета на использование в омывающих жидкостях метанола обсуждается не первый год, и правительство традиционно выступало против. Сейчас, пояснил “Ъ” вице-президент НАС Антон Шапарин, позиция государства изменилась, и правительство готово обсуждать этот вопрос при определенных условиях. По его мнению, для снятия запрета в первую очередь нужно обеспечить денатурацию метанола и полную прослеживаемость партий. Последнее, считает господин Шапарин, можно сделать с использованием аналога ЕГАИС или системы «Честный знак».

Как отмечает эксперт, метанол разрешен в производстве стеклоомывателей во многих странах мира. Используемый сейчас изопропил, говорит он, хуже держит низкие температуры, превращается на стекле в снег, и его пары очень интенсивны и накапливаются в салоне.

Господин Шапарин подчеркивает, что сейчас метанол используется нелегально, что приводит к «огромным потерям для государства».

Собеседники “Ъ” на рынке отмечают, что использование метанола в стеклоомывателях могло бы поддержать его производство в России, которое сокращается на фоне запрета на поставки в Европу, бывшей ранее ключевым рынком сбыта. По оценке NEFT Research, в 2023 году выпуск метанола снизился почти на 15%, до 3,9 млн тонн, экспорт сократился почти на 25%, до 1,6 млн тонн.

Глава Rupec Дмитрий Семягин говорит, что метиловый спирт для незамерзающих жидкостей применяется в большинстве стран с низкими отрицательными температурами зимой, в том числе в Скандинавии и Северной Америке. «С точки зрения очищающих свойств преимущества у жидкостей на основе метанола оцениваются неоднозначно, но экономически его применение выгоднее»,— отмечает он. По мнению эксперта, рассматривать производство стеклоомывающей жидкости как полноценную замену экспорту метанола вряд ли стоит, но это может стать дополнительным внутренним сегментом. Если оценки емкости рынка стеклоомывателя в более 1 млн тонн верны, потребность в метаноле можно оценить до 400 тыс. тонн, подсчитал он.

Ольга Мордюшенко