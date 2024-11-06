Итоги правления Ростислава Гольдштейна

Ростислав Гольдштейн возглавил Еврейскую автономную область 22 сентября 2020 года (с 12 декабря 2019 года — в качестве врио) и проработал губернатором четыре года, десять месяцев и 23 дня.

За время его правления население области сократилось на 8,8% — с 159,9 тыс. человек на 1 января 2019 года до 145,8 тыс. человек на начало 2024-го (оба раза 82-е место среди субъектов РФ).

Рождаемость снизилась на 14,2% — с 10,6 на 1 тыс. населения за 2019 год (26-е место) до 9,1 за 2023-й (31-е). Смертность за тот же период увеличилась на 0,7% — с 14,2 на 1 тыс. населения (64-е место) до 14,3 (66-е).

Уровень безработицы снизился на 2,5 п. п. — с 6,2% по итогам 2019 года (23-е место) до 3,7% по итогам 2023-го (24-е). Среднемесячная зарплата увеличилась в 1,6 раза — с 42,2 тыс. руб. в 2019 году (25-е место) до 65,2 тыс. руб. в 2023-м (24-е). Средние пенсии за тот же период выросли в 1,5 раза, с 13,7 тыс. руб. (42-е место) до 20,5 тыс. руб. (41-е).

Валовой региональный продукт Еврейской автономной области в 2019–2024 годах вырос с 56,6 млрд руб. до 109,6 млрд руб. (прогноз). В 2019 году уровень доходов и расходов бюджета области был примерно равным — около 13,2 млрд руб. Прогнозируемый общий объем доходов области в 2024 году составляет 20,2 млрд руб., расходов — 20,5 млрд руб., дефицит — 298 млн руб. Индекс промышленного производства в 2019 году составлял 102,7%, в 2023-м — 93,7%.

Количество зарегистрированных преступлений в регионе снизилось с 2250 на 100 тыс. человек за 2019 год (3-е место) до 1848 за 2023-й (13-е).