Новые облачные технологии

Из Соединенных Штатов Северной Америки пришла радостная весть: осуществилась вековая мечта людей о низведении дождя на землю в нужное время для спасения урожая. Новое изобретение явилось плодом целого ряда опытов, совершенных выдающимися учеными: профессором Корнеллского университета Банкрофтом и Фрэнсисом Уорреном в сотрудничестве с военными летчиками Мак-Кукского аэродрома в Дейтоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gary Cameron / Reuters Фото: Gary Cameron / Reuters

Известно, что облака и туманы являются по существу одним и тем же, ибо состоят из водяных паров, повисших в воздухе. Туманы нежелательны для воздушных пилотов, хотя последние могут избежать их, подняв свой аппарат на большую высоту. Туман в гавани или над аэродромом всегда бывает сопряжен с трудностью и опасностью. Вполне понятно, что американский воздушный флот заинтересовался опытами по уничтожению тумана, в особенности над аэродромами.

После полуторагодовых непрерывных опытов Банкрофт и Уоррен сообщили, что нашли возможность разгонять тучи и туманы на ограниченном пространстве, сбрасывая на них с аэропланов насыщенный электричеством песок.

Тщательные научные изыскания доказали, что частица насыщенной электричеством атмосферной влаги склонна увеличиваться и что эти частицы притягивают друг друга и сливаются в одно, между тем как ненасыщенные частицы склонны испаряться вместо того, чтобы соединяться одна с другой.

Песок употребляется самый мелкий — такой, какой может пройти сквозь проволочное сито, имеющее 150 петель на один квадратный сантиметр. Аэроплан может поднять и распределить через сеялку около восьмидесяти фунтов песку. Посредством особого электрического прибора, которым управляет генератор, приводимый в движение ветром, песок получает заряд приблизительно в 10 000 вольт, причем можно с помощью выключателя превращать этот заряд из положительного в отрицательный и обратно. Аэроплан двигается со скоростью 100 миль в час и выбрасывает песок на высоте 500 футов над намеченным облаком. По свидетельству Уоррена, чтобы рассеять облако, требовалось не больше пяти или десяти минут.

Выяснилось, что, когда сверху над тучей выбросить достаточное количество песку, он в одно мгновение пробивает большое сквозное отверстие поперек всей толщи тучи, лишь бы электрический заряд последней был противоположным заряду песка. Если облако состоит из частиц влаги, содержащих отрицательный заряд тока, то летчик осыпает его песком, насыщенным положительным зарядом. Вода скапливается на каждой пылинке и образует капельку с положительным содержанием, которая неизбежно привлекает к себе капельку с содержанием отрицательным. Они сливаются в одно, их соединенная масса становится достаточно тяжелой, чтобы упасть на землю. Пронизывая влажную тучу, они собирают другие капельки, пока не получаются шарики размером с дождевую каплю, которые и падают на землю в виде дождя.

О способе вызывать дождь писала в 1924 году газета «Гудок».

Публикацию подготовил Алексей Алексеев