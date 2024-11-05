Башкирия вошла в топ-10 в рейтинге по активности и масштабности НКО

Башкирия заняла девятые места по масштабности и активности НКО среди 89 российских регионов. Таковы данные рейтинга «Регион-НКО» рейтингового агентства RAEX , сообщает пресс-служба Общественной палаты республики. Итоговое место в рейтинге Башкирии — 11-е.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Лидерами по масштабности НКО-сектора являются Москва и Санкт-Петербург. Размер некоммерческого сектора характеризуется числом активно действующих НКО, объемами привлеченных сектором средств, объемом мер поддержки, количеством волонтеров, сотрудников, выигранных грантов.

По активности НКО лучшими признаны Карелия и Владимирская область. Показатель определялся по результативности получения финансирования Фонда президентских грантов и Фонда культурных инициатив.

Башкирии также выставлены высокие показатели удельного количества НКО, представленных в реестрах социально ориентированных НКО — получателей мер государственной поддержки Минэкономразвития России. По фактору «Онлайн-доступность информации о поддержке социально ориентированных НКО» республика заняла 17-е место.

По фактору «Уровень поддержки СО НКО регионом» Башкирия заняла 18-ю строчку.

Майя Иванова