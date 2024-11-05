В Челябинске демонтировали 160 незаконных киосков

С начала года в Челябинске выявлено 211 незаконных нестационарных торговых объектов, из них 160 демонтировано. Временно исполняющий обязанности главы города Алексей Лошкин поручил подчиненным усилить работу над тем, чтобы ликвидированные объекты не появлялись вновь. Об этом он сообщил на еженедельном аппаратном совещании в администрации города 5 ноября.

Информацию о незаконных киосках представил вице-мэр по экономическому развитию и инвестиция Игорь Постнов. По его данным, только за последнюю неделю было выявлено шесть киосков. Временный руководитель города обратил внимание на то, что горожане регулярно жалуются не только на незаконные павильоны, но и на мусор, который они оставляют.

«Акцентирую внимание всех своих заместителей и профильных, и глав районов в первую очередью, потому что они находятся “на земле”. Надо вести эту работу, чтобы мы не просто убирали эти нестационарные объекты, но и следили за тем, чтобы они не появлялись вновь. К сожалению, я получаю достаточное количество комментариев у себя в соцсетях, когда жители недовольны работой в этом направлении. Я разделяю их мнение на этот счет. Выезды показали, что чаще всего захламленные контейнерные площадки или свалки вне площадок в жилых районах связаны с работой этих самых нестационарных торговых объектов, откуда тащится различный коммерческий мусор. Все вместе это, конечно, вызывает негативную реакцию у жителей»,— сказал Алексей Лошкин.