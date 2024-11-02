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Мэрия Уфы разрешила ИСКу проектировать участок Третьей пристани

Администрация Уфы разрешила АО «Инвестиционно-строительный комитет» разработать проекты планировки и межевания территории поселка Третья пристань в Кузнецовском затоне. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Ратмир Мавлиев.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Участок ориентировочной площадью 31,2 га ограничен урезом реки Белой и Прибельской и Бельской улицами и расположен на полуострове.

Согласно генплану, территория проектирования расположена в многофункциональная общественно-деловой зоне. Планируется, что на ней будет преобладать жилая застройка. Бельская улица предусмотрена как магистральная, Прибельская — как улица и дорога местного значения. В квартале расположены в основном частные малоэтажные дома и ресторанный комплекс «Пристань».

По данным Rusprofile, АО СЗ «ИСК Уфы» зарегистрировано в 2018 году. Компания была создана при реорганизации муниципального предприятия с тем же названием. Генеральным директором ИСКа является председатель горсовета Уфы Марат Васимов. В 2023 году муниципальный застройщик получил 1,6 млрд руб. выручки, чистая прибыль составила 157 млн руб.

Наталья Балыкова

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