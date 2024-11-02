В Удмуртии выплатят по 1 млн рублей семьям погибших на спецоперации бойцов ЧВК

В Удмуртии выплатят по 1 млн руб. семьям погибших участников спецоперации, воевавших в составе ЧВК. Такое решение приняли на фоне неоднократных просьб со стороны родных военнослужащих, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Размер региональной выплаты для семей погибших бойцов, которые участвовали в спецоперации в составе организаций, содействующих Минобороны, будет такой же, как и для семей погибших военнослужащих Министерства обороны,— это 1 млн руб.»,— сказал глава региона Александр Бречалов (цитата по сайту главы республики).

До этого на материальную помощь могли рассчитывать семьи военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР. Эти меры не распространялись на родственников участников СВО в составе ЧВК.

Напомним, с 1 августа в Удмуртии размер региональной выплаты при заключении контракта с Минобороны РФ на отправку в зону СВО увеличили с 50 тыс. до 400 тыс. руб.

Дмитрий Горбунов, Ижевск