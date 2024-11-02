Синоптик «Фобоса»: в Москве за сутки выпало рекордное количество осадков

В Москве за прошедшие сутки выпало 55% от месячной нормы осадков, что является рекордом, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, сегодня, 2 ноября, дожди могут смениться мокрым снегом, после чего осадки пойдут на убыль и «начнется арктическое вторжение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Господин Тишковец рассказал, что за сутки в Центральной России выпало «небывалое за всю историю регулярных метеорологических измерений в начале ноября количество осадков». На метеостанции ВДНХ в Москве за последние 24 часа зафиксировали 18 мм осадков, в центре города на Балчуге — 23 мм, Бутово — 29 мм.

«Больше всего осадков выпало в Новгородской области на метеостанции Холм — 45 мм при месячной норме по региону от 51 до 63 мм»,— написал синоптик в Telegram.

В Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы. По прогнозу Росгидрометцентра, сегодня в столице будет 0–2°C, к вечеру температура понизится до –1°C (в Подмосковье –2...3°C), облачно с прояснениями, местами осадки. 2 ноября температура в Москве и Подмосковье останется на том же уровне, ожидается небольшой снег.