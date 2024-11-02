Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Синоптик «Фобоса»: в Москве за сутки выпало рекордное количество осадков

В Москве за прошедшие сутки выпало 55% от месячной нормы осадков, что является рекордом, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, сегодня, 2 ноября, дожди могут смениться мокрым снегом, после чего осадки пойдут на убыль и «начнется арктическое вторжение».

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Господин Тишковец рассказал, что за сутки в Центральной России выпало «небывалое за всю историю регулярных метеорологических измерений в начале ноября количество осадков». На метеостанции ВДНХ в Москве за последние 24 часа зафиксировали 18 мм осадков, в центре города на Балчуге — 23 мм, Бутово — 29 мм.

«Больше всего осадков выпало в Новгородской области на метеостанции Холм — 45 мм при месячной норме по региону от 51 до 63 мм»,— написал синоптик в Telegram.

В Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы. По прогнозу Росгидрометцентра, сегодня в столице будет 0–2°C, к вечеру температура понизится до –1°C (в Подмосковье –2...3°C), облачно с прояснениями, местами осадки. 2 ноября температура в Москве и Подмосковье останется на том же уровне, ожидается небольшой снег.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...