В ГД предложили ввести наказание за призывы к жестокому обращению с животными

Догхантеров, размещающих в интернете призывы к жестокому обращению с животными, нужно привлекать к ответственности, заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. По его словам, Госдума «последовательно идет» в сторону ужесточения наказания за такие призывы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Бурматов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владимир Бурматов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Бурматов считает, что в отношении таких догхантеров необходимо принимать меры по аналогии с участниками треш-стримов, для которых в РФ введена административная и уголовная ответственность. Парламентарий отметил, что догхантеры действуют во многих соцсетях, а от их рук страдают в том числе домашние животные. Он считает, что также могут пострадать дети, потому что догхантеры разбрасывают яд в том числе на детских площадках.

«Догхантеры занимаются не только тем, что совершают уголовное преступление сами, потому что разбрасывание отравы — это ч. 2 ст. 245 УК РФ (массовое убийство животных), предусматривающая до пяти лет лишения свободы, они еще и пропагандируют эту жестокость в интернете, так как выкладывают рецепты этих ядов, выкладывают призывы к расправам и прочее»,— сказал «РИА Новости» Владимир Бурматов.

В июле Конституционный суд (КС) постановил, что умерщвлять бездомных котов и собак можно только в экстраординарных случаях, к которым не относится нехватка бюджетных средств на их содержание в муниципальных приютах. В КС ранее обратился Верховный суд Бурятии, где был принят закон, позволяющий усыплять бездомных котов и собак. Местные зоозащитники обжаловали его в суде, их позицию поддержала Генпрокуратура. Аналогичные акты об усыплении приняты в Туве, Самаре, Оренбурге и Удмуртии.

Подробности — в материале «Ъ» «Четвероногих частично оправдали».