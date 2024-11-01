Минобрнауки предложило ввести единые расценки на экзамены для мигрантов

Минобрнауки России подготовило проект постановления правительства о введении единых расценок на экзамены по русскому языку, истории и законодательству РФ для мигрантов. Предлагаемая стоимость экзамена по русскому языку для получения гражданства — 2950 руб. Такая же стоимость предлагается для экзамена по истории и основам законодательства для получения гражданства.

Проектом Минобрнауки также предлагается расценка в 5900 руб. для экзамена по русскому языку, истории и основам законодательства для получения разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ). Стоимость такого же экзамена для получения разрешения на работу или патента — 3800 руб.

Сейчас фиксированной цены на такие экзамены для мигрантов нет. Согласно действующему законодательству, организация, проводящая экзамен, сама рассчитывает стоимость такой услуги по соответствующей формуле. В августе Минобрнауки направило рекомендации организациям, проводящим экзамены для мигрантов. В них министерство предложило установить единую стоимость для экзаменов вне зависимости от региона.

На этой неделе Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который вводит исключительное право госучреждений проводить языковые экзамены для мигрантов. Перечень организаций, которые смогут выдавать сертификаты, определит правительство.

Об изменениях в миграционной политике России — в публикации «Ъ» «Из тени в свет перелетая».