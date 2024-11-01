От налогов хотят больше определенности

В Москве прошел Налоговый форум Торгово-промышленной палаты (ТПП), на котором представители ФНС, бизнеса и экспертного сообщества обсудили детали вводимых с 2025 года изменений фискальной системы. Дискуссия велась уже в прикладном ключе — в частности, предприниматели допытывались у налоговиков, как именно будут работать федеральный инвестиционный вычет и амнистия за дробление бизнеса. Ответов на все вопросы у представителей ФНС не нашлось — часть новшеств будет отрабатываться в следующем году фактически в экспериментальном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Запускаемая с 1 января 2025 года налоговая реформа (речь, напомним, идет о введении пятиступенчатой шкалы НДФЛ, о росте налога на прибыль с 20% до 25% и ряде других серьезных изменений) не могла не стать предметом обсуждения на проходившем на этой неделе Налоговом форуме ТПП. При этом, поскольку время обсуждения параметров реформы уже прошло, дискуссия велась об ее остающихся не вполне определенными прикладных аспектах.

Так, бизнес не до конца понимает, как точно будет работать федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ), который вводится для частичной компенсации роста нагрузки по налогу на прибыль. Напомним, речь идет о механизме компенсации части расходов компаний на инвестиции в оборудование и нематериальные активы (см. “Ъ” от 10 октября). Изначально предлагалось возмещение в размере 6% таких трат, но, как сообщал Минфин, в итоге было решено снизить его до 3%. В частности, вопросы вызвала норма о том, что вычет может применяться компаниями, входящими в одну группу с юрлицом, имеющим право на ФИНВ. Участников форума интересовало, можно ли «передать» вычет в рамках группы компании, которая не вправе на него претендовать (является, например, участником соглашения о защите капиталовложений), можно ли поделить расходы между несколькими участниками группы для применения вычета. Ответов на эти вопросы не нашлось даже у ФНС — замначальника управления налогообложения юрлиц Андрей Коньков отметил, что у ведомства, как у правоприменителя, они тоже возникают. При этом, добавил он, 2025 год будет «экспериментальным» и механизм может дорабатываться, исходя из выявленных на практике проблем.

Также на форуме звучала обеспокоенность бизнеса относительно применения амнистии за дробление компаний. Напомним, речь идет о «прощении» налогов и штрафов за 2022–2024 годы в случае отказа от таких схем оптимизации (и если по результатам проверок в 2025 году подобных нарушений не будет выявлено). Ранее ФНС выпустила рекомендации по применению этого механизма, в которых, в частности, сказано, что при выявлении рисков дробления налоговики будут информировать бизнес о них. Это разъяснение вызвало новые вопросы. Глава ТПП Сергей Катырин интересовался, будет ли при таком порядке возможность у бизнеса ознакомиться с имеющимися у налоговиков доказательствами и обосновать отсутствие схем дробления, ведь в противном случае это уведомление может повлечь проверку. Замглавы ФНС Виктор Бациев заверил, что налоговые органы готовы к диалогу в виде предварительного обсуждения бизнес-моделей, чтобы налогоплательщики могли до «открытия» проверки принять решения о необходимости «обеления» или уточнения своих налоговых обязательств.

В этой связи поднимался и вопрос попадания компаний в реестр выгодоприобретателей схем не только в случае дробления, но и в рамках борьбы с использованием фирм-однодневок. Хоть замначальника управления досудебного урегулирования споров ФНС Василий Жуков призвал «не концентрироваться» на нахождении в таком реестре, объясняя, что он является внутренним документом, бизнес попадания в него (и своих контрагентов) все же опасается — в том числе из-за рисков выездных проверок и доначислений.

В целом на форуме много говорилось о слабой позиции налогоплательщиков — не только по части доказывания своей невиновности (поскольку они не всегда получают полный доступ к, как выразился партнер Kept Михаил Орлов, «"КамАЗу" доказательств», собранных налоговиками), но и по части процедурных вопросов. Эксперты сошлись в том, что нужно снижать административную нагрузку за счет сокращения интенсивности обращений налоговиков (которые и так довольно хорошо обеспечены информацией) к бизнесу, а также предусмотреть механизмы, «заставляющие» налоговые органы соблюдать сроки, предусмотренные Налоговым кодексом,— особенно при проведении проверок.

Евгения Крючкова