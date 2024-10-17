Полпред Артем Жога посетил оборонные предприятия Екатеринбурга

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога совершил визит на оборонные предприятия Екатеринбурга, рассказали в полпредстве.

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Он осмотрел две площадки концерна «Алмаз-Антей» — ОКБ «Новатор» и Машиностроительный завод имени Калинина (МЗиК), в том числе цех по выпуску гражданской продукции. Так, на МЗиК производят всю линейку грузоподъемной техники — от электрических погрузчиков и ричтраков до транспортировщиков палет, а также коммунальные вакуумные машины, которые называют «городскими пылесосами», они могут быть задействована при уборке города летом и зимой.

Накануне Артем Жога принял участие в открытии движения по двум участкам трассы Р-242 «Пермь – Екатеринбург», которая станет частью трассы М-12 «Восток». Сейчас она проходит через Москву, Владимир, Муром, Арзамас, Казань и Нижнекамск, а в 2024-2025 годах будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени.

Ирина Пичурина