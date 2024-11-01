Житель Казани предстанет перед судом за ДТП, в котором погиб подросток

Прокуратура Лаишевского района Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу 33-летнего жителя Казани, обвиняемого в нарушении ПДД, что привело к гибели подростка и травмам второго ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СК Татарстана.

По данным следствия, авария произошла 12 июля 2024 года в селе Сокуры Лаишевского района. Водитель Kia Rio нарушил ПДД и столкнулся с квадроциклом, на котором ехали двое несовершеннолетних. В результате ДТП 10-летний водитель квадроцикла погиб на месте, а его 13-летний пассажир получил серьезные травмы.

Обвиняемый признал вину. Дело направлено в Лаишевский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

Анар Зейналов