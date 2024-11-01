Суд разрешил распоряжаться деньгами, полученными от продажи «Челябметростроя»

Арбитражный суд Челябинской области разрешил конкурсному управляющему АО «Челябметрострой» распоряжаться деньгами, полученными от продажи имущественного комплекса предприятия-банкрота год назад. Соответствующие обеспечительные меры были отменены 30 октября. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Кроме того, суд разрешил покупателю — ООО «Фирма “Техзащита”» (Челябинск) распоряжаться имуществом любым способом.

Имущественный комплекс «Челябетростроя», включающий земельный участок и производственные здания на улице Монтажников, а также станки и оборудование, был продан на торгах в октябре 2023 года. При начальной цене 160 млн руб. предприятие было продано за 169,1 млн руб. Победителем аукциона стал предприниматель Артем Павлов, действовавший в интересах фирмы «Техзащита».

Однако с результатами торгов не согласился проигравший участник торгов — ООО «Производственно-коммерческая фирма “Челябтрейд”» и оспорил договор купли-продажи в суде. 17 октября Арбитражный суд Уральского округа окончательно отказал компании в удовлетворении требований.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в январе 2023 года арбитражный суд региона признал банкротом АО «Челябметрострой», до 2020 года являвшееся основным подрядчиком по обслуживанию и содержанию недостроенного метрополитена в Челябинске. В реестр должника включены требования на общую сумму более 80 млн руб.