В Чувашии удвоят выплаты участникам СВО

В Чувашии увеличат единовременную выплату для участников специальной военной операции (СВО) с 500 тысяч до 1 млн руб. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев, подписавший сегодня соответствующий указ.

Выплата станет дополнением к федеральной поддержке: с учетом пособий от Минобороны и помощи от местных предприятий каждый подписавший контракт получит 1,5 млн руб. По словам Николаева, власти республики намерены продолжать поддерживать военнослужащих и их семьи, обеспечивая им необходимую помощь.

С 2 сентября в Татарстане желающие заключить контракт на военную службу могут получить единовременную выплату в размере 2 млн руб. — одну из самых крупных в России. Выплата формируется из нескольких источников: 1,3 млн руб. выделяет республика, 400 тысяч — Минобороны России, и еще 300 тысяч — муниципалитет.

Анар Зейналов