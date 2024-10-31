Патриарх Кирилл раскритиковал Поклонскую за увлечение язычеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл раскритиковал попытки возродить язычество и подменить христианские ценности. В этом контексте он упомянул советника генпрокурора Наталью Поклонскую. Накануне она поздравила подписчиков с кельтским праздником окончания сбора урожая — Самайн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Упомяну также весьма странное явление, которое сейчас наблюдается,— это некие попытки возродить язычество. Наблюдаются попытки привить неоязыческие симпатии и в образовательном пространстве. Можно не упоминать имя Натальи Поклонской, но дело не только в ней»,— сказал Патриарх Кирилл на заседании бюро президиума Всемирного русского народного собора. По его словам, «умаление роли христианства в созидании государственности» — «вызов подлинным ценностям Русского мира».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Поклонская

Фото: @poklonskaya_nv Наталья Поклонская

Фото: @poklonskaya_nv

24 cентября патриарх Кирилл заявил о недопустимости пропаганды неоязычества в школах. Подобные действия, по его словам, означают «подрыв фундамента идентичности», и в последнее время стало известно о «подобных попытках». Незадолго до этого в Херсонской области прошел урок «Разговоры о важном», во время которого Наталья Поклонская нарисовала на доске рунические символы. Позднее она объяснила, что дети спросили ее о рунах и древней славянской письменности.