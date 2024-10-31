Челябинские производители получат 200 млн рублей на уплату процентов по кредитам

Наблюдательный совет фонда развития промышленности Челябинской области выбрал девять промышленных предприятий региона, которые получат гранты на уплату процентов по кредитам для реализации инвестиционных проектов. Общий объем господдержки составит 200 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В 2024 году на конкурсный отбор по этому инструменту господдержки поступило 15 заявок. Эксперты одобрили девять из них. Победителями стали Челябинский механический завод (производство автомобильных, гусеничных и специальных кранов), ООО «ИНКО» (производство и продажа инструментов и оборудования), ООО «ПЦП» (производство железнодорожного и трамвайного оборудования), индивидуальный предприниматель, который занимается производством продуктов питания, Челябинский машиностроительный завод (производство спецтехники для нефтегазовой, строительной и коммунальной отраслей), металлообрабатывающие предприятия ПАО «Морион» и ООО «Альтернатива», Миасский завод медоборудования и ООО «ИНТЕО» (разработка и изготовление буровзрывной техники).

Предприятия смогут компенсировать часть затрат на уплату процентов, начисленных за период с 1 января 2024 года по 15 декабря 2026 года и фактически уплаченных компанией.

Виталина Ярховска