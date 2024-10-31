В Уфе повысят цены на проезд в трех автобусных маршрутах

В Уфе два частных перевозчика — ООО «Альянс СКД» и ООО «Арбат+» — повысят цены на проезд, сообщила пресс-служба мэрии. С 22 ноября стоимость проезда на маршруте №218 «Микрорайон Дема (улица Гилева) — Больница №18» составит 45 руб. В эту же сумму с 23 ноября обойдется поездка на маршрутах №221 «Микрорайон Шакша — Колхозный рынок» и №225 «Шакша-2 — ДК УМПО — ТРЦ “Планета”». Цена поездки за наличный, безналичный расчет и по карте «Алга» отличаться не будет.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», с июня тарифы повысили частные перевозчики и ГУП «Башавтотранс».

Венера Хисамова