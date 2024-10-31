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Верховный суд защитил права сочинских садоводов в споре с прокуратурой

Верховный суд России принял сторону владельцев садовых участков в Сочи в их споре с прокуратурой. Коллегия по гражданским делам выявила существенные нарушения в решениях нижестоящих судов по делу об изъятии земельного надела у жителя Краснодарского края в пользу государства, пишет «Ъ».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам садоводов, за последние годы местные суды вынесли около 3 тыс. решений о признании отсутствующим права на земельные участки. Основанием послужили нарушения, якобы допущенные при передаче земли Сочинскому горисполкому распоряжением Совета министров РСФСР. Прокуратура настаивала, что участки не выбывали из владения РФ и государство имеет право на их защиту без ограничения срока исковой давности. Однако ВС РФ пришел к выводу, что срок давности для таких претензий истек, а надзорное ведомство не имело полномочий предъявлять их от имени государства.

Гражданская коллегия ВС заинтересовалась жалобами садоводов и истребовала около 100 дел. По нескольким из них уже вынесены решения в пользу граждан, рассмотрение еще примерно 50 дел назначено на ноябрь. Высшая инстанция указала на ряд причин для пересмотра решения. Во-первых, право собственности владельца было зарегистрировано в ЕГРН, поэтому суд должен был исходить из презумпции его добросовестности. Во-вторых, прокуратура не смогла доказать, что спорный участок находился в границах национального парка на момент передачи.

Кроме того, ВС отметил, что прокуратуре следовало предъявлять иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения, а не о признании права отсутствующим. Однако срок исковой давности для такого иска уже истек. Суд также указал, что прокурор мог выступать в этом деле только процессуальным истцом. Фактически иск был предъявлен в интересах РФ, но суд не определил и не привлек к участию госорган, имеющий право представлять интересы государства.

Вячеслав Рыжков

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