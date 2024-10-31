Место силы

В Екатеринбурге появится спортивный квартал «Архангел Михаил» с многофункциональным спортивным комплексом, подземным тиром, экстрим-парком и академией тенниса



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Спортивное наследие

Екатеринбург по праву считается одним из ведущих спортивных центров России. Начиная с 1952 года местные спортсмены завоевали 109 олимпийских медалей: 43 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых.

Здесь сформировались такие легендарные личности, как многократная чемпионка мира по конькобежному спорту Валентина Стенина, самый титулованный волейбольный тренер Николай Карполь, король бенди Николай Дураков, волейболистка клуба «Уралочка» Надежда Радзевич, баскетболистка клуба «Уралмаш» Ольга Коростелева, биатлонист Сергей Чепиков, хоккеист Павел Дацюк и многие другие.

Свой вклад в спортивную славу Екатеринбурга внесли клубы «Уралочка» (волейбол), «Автомобилист» (хоккей), УГМК (женский баскетбол), «Урал» (футбол), СКА (хоккей с мячом).

К тому же город неоднократно принимал мировые и европейские соревнования по различным видам спорта: от бокса и волейбола до снукера и скалолазания. Самыми крупными событиями за последнее десятилетие стали чемпионат мира по футболу в 2018 году и Международный фестиваль университетского спорта в 2023-м.

В такой сильной и энергичной атмосфере, где интерес к физической культуре и здоровому образу жизни растет с каждый годом, Русская медная компания решила создать спортивный квартал «Архангел Михаил» на одноименной улице ВИЗа. Идея по развитию спортивной инфраструктуры Екатеринбурга для компании не нова: ранее РМК уже открыла Академию единоборств и скейт-парк RCC Extreme — оба объекта стали очень востребованными и подняли планку развития физической культуры в городе. Концепция нового проекта предполагает создание еще одного уникального места, где всей семьей можно вести здоровый образ жизни, а также интересно и продуктивно заниматься спортом как любителям, так и профессионалам всех возрастов.

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Снаружи и внутри

Освоение территории идет уже несколько лет. В 2022 году здесь открылся детейлинг-центр Autolab by RCC, где можно не спеша насладиться изысканными блюдами ресторана NEONI, пока автомобиль находится на мойке. Для быстрого пополнения энергии через дорогу в этом году планируется открытие АЗС OilLab by RCC со стильным кафе и зарядными устройствами для электрокаров.

Сердцем квартала станет современный многофункциональный спортивный комплекс, состоящий из нескольких зданий — спортивно-тренировочного и двух административных, которые соединены между собой наземными переходами. Уже завершен монтаж фасадной системы: установлены окна, фасадные плиты и архитектурно-художественная подсветка.

Стилистика и композиционные решения комплекса вдохновлены идеями минимализма. Лаконичные формы, минимум архитектурных деталей и элементы камуфляжного рисунка отражают мужской характер и на контрасте с окружающей средой подчеркивают общий настрой и атмосферу места — решимость, целеустремленность, готовность бороться и побеждать.

Несмотря на внешнюю сдержанность, наполнение спортивного центра будет качественно насыщенным. В здании оборудуют большую зону для занятий единоборствами: ринги для бокса, кикбоксинга, октагоны — они станут частью крупнейшего в городе фитнес-центра RCC Gym на 450 посетителей. Здесь появится зона кроссфита, а также просторное кафе, в том числе со спортивным питанием, и конференц-зал на 250 человек. Сочетание на одной площадке различных видов спорта создаст особую синергетическую силу и вариативность нагрузки для спортсменов.

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Уникальность места подчеркнут новейшие модели тренажеров таких мировых брендов, как TechnoGym, Life Fitness, Hammer и HOIST, заверил генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников. «Например, Biostrength — новая линейка силовых тренировок Technogym — адаптируется под клиента благодаря технологии с использованием ИИ и научных исследований. Она позволяет тренироваться с грамотным распределением нагрузки, правильной осанкой, диапазоном движений и скоростью, указывая количество подходов, повторений и оптимальное время восстановления. Все это повышает на 30% результативность занятий по сравнению с классическими тренировками с оборудованием или свободными весами», — отметил Евгений Звездников, добавив, что рядом с объединенной зоной тренажеров будет зона кардио на 30 беговых дорожек различного типа с панорамными видами на лес.

В комплексе будет оборудован самый большой в России подземный тир. В стрелковой галерее размером 30 на 86 метров можно будет пострелять из спортивных пистолетов и заняться airsoft (стрельбой для детей с 12 лет). Для комфорта спортсменов помещение оснастят специализированным освещением, адаптивной системой вентиляции, а также мультимедийной системой с выводом на экраны процесса стрельбы и с возможностью проведения прямых трансляций.

При желании стрелковую галерею можно будет разделять на зоны с помощью пуленепробиваемых перегородок, отметил директор спортивно-патриотического клуба «Архангел Михаил» Владимир Титов, тем самым превращая одно большое пространство в 6–9 небольших в зависимости от потребностей. Это позволит не только разграничивать потоки тренирующихся, но и проводить любые соревнования с количеством упражнений от 16 до 18. Таким образом, тир станет не только местом для проведения региональных и всероссийских соревнований, но и тренировочной площадкой для Академии практической стрельбы, добавил Владимир Титов.

На создании многофункционального спортивного центра освоение квартала не остановится. В будущем здесь появится первый и единственный на Урале крытый экстрим-парк со скалодромом, ниндзя-парком, батутной зоной, стрит-зоной, скейт-парком, стрит-памп-треком, детским памп-треком и паркур-зоной. Вместе с ними будут оборудованы большая зона катания под открытым небом, амфитеатр, медицинский пункт и раздевалки. Также в плане застройки спортивного квартала возведение Академии тенниса с шоу-ареной на 3,5 тыс. зрителей, фудкортом, магазинами и зонами большого тенниса, падел-тенниса и настольного тенниса.

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Доступный каждому

Для посетителей спортивного квартала будут оборудованы два паркинга. Строительство одного уже завершается. Там смогут припарковаться до 277 автомобилей, в том числе электрокары и электроавтобусы, для которых предусмотрены зарядные станции. Запланирована здесь и стоянка для автобусов спортивных команд. Второй паркинг более чем на 600 мест с зоной магазинов на первом этаже находится в процессе строительства.

С полной реконструкцией дороги и тротуаров на улице Архангела Михаила транспортная доступность квартала повысилась. Вывести ее на новый уровень удалось благодаря строительству нового выезда на Объездную дорогу — проезд через спортивный квартал разгрузит пробку на улице Светлореченской и разделит потоки движения к Широкой речке и Чусовскому тракту.

Для удобства и безопасности пешеходов были установлены новые переходы с подсветкой «зебры» и современное уличное освещение, дизайн которого соответствует общей концепции проекта.

Чтобы заниматься спортом можно было в любое удобное время, по всему кварталу установят профессиональное оборудование для занятий на свежем воздухе, а также организуют велосипедные дорожки и прогулочные зоны. Благоустройство территории и организация открытого пространства с зонами тихого и активного отдыха станут завершающим штрихом проекта. Так, уже проведена очистка пруда, в следующем году продолжится обустройство песчаного пляжа с дорожками из террасной доски и шезлонгами. Позднее в квартале будет благоустроен парк для семейного отдыха.