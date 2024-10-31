Время чудес

Новогодние торжества похожи на обильный снегопад в середине декабря: они ожидаемы и все-таки внезапны. Порой это добавляет в атмосферу зимней идиллии порцию предпраздничного адреналина, но в выигрыше всегда остается тот, кто заранее подготовил и сани, и сюрпризы для самых драгоценных людей. И осень – самое подходящее для этого время! Какие подарки достойны с триумфом исполнить роль новогоднего чуда? За ответом отправляемся в ювелирный дом CHAMOVSKIKH, где в сиянии драгоценных камней и благородных металлов рождаются шедевры High Jewellery.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран CHAMOVSKIKH Souvenir

Фото: Chamovskikh CHAMOVSKIKH Souvenir

Фото: Chamovskikh

Готовясь к новогодней поре, дизайнеры дома представили новинку коллекции CHAMOVSKIKH Souvenir — драгоценную скульптуру Змеи, главной героини 2025 года согласно китайскому гороскопу. В мировой культуре этот многогранный образ олицетворяет обновление жизни и связь с истоками мироздания. Королевская кобра, воплощенная в драгоценных материалах мастерами CHAMOVSKIKH, — символ мудрости и власти, величия и благородства. Статуэтка, выполненная из серебра, достоверно передает завораживающую пластику, а гипнотизирующие зрителя глаза инкрустированы природными изумрудами. Покрытие рутением акцентирует фактуру змеиной кожи и придает образу особую выразительность. Золочение 999-й пробы напоминает о связи змей с земной стихией, открывающей путь к богатствам мировых недр.

Поскольку речь зашла о сокровищах, отметим, что любовь к ювелирным украшениям вечна, как сияние безупречного бриллианта. Не случайно список самых желанных новогодних подарков год от года возглавляют драгоценности. Эксперты CHAMOVSKIKH также отмечают неизменный интерес к эксклюзивным украшениям с бриллиантами, рубинами, сапфирами и особенно с изумрудами. Популярность ярко-зеленого самоцвета объясняется не только соответствующей празднику цветовой гаммой, но и значительным инвестиционным потенциалом: изумруды, обладающие комплексом высоких характеристик, уверенно растут в цене, регулярно обновляя рекорды стоимости на мировых аукционах.

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К слову, в активе CHAMOVSKIKH находится уникальное собрание премиальных изумрудов из Замбии, Колумбии, Бразилии и России, а также бриллиантов, цветных драгоценных камней и коллекционных самоцветов. Превосходные характеристики редких образцов подтверждены сертификатами ведущих геммологических лабораторий мира. Каждый из уникальных экземпляров может стать сердцем украшения, разработанного по индивидуальному эскизу в собственной дизайн-студии ювелирного дома. Поэтому, если не знаете, что выбрать, дарите эмоции! Точнее, сертификат на создание драгоценностей. Собственное высокотехнологичное производство в Екатеринбурге и абсолютно прозрачный процесс изготовления позволяют заказчику участвовать в каждом этапе и стать соавтором ювелирного шедевра.

Увидеть коллекции премиальных драгоценностей и новогодних подарков можно в фирменных бутиках CHAMOVSKIKH, а также назначив встречу с экспертами ювелирного дома.