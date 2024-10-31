Дорога перемен

Девелопер-урбанист, глава ГК «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер за 18 лет превратил свою компанию в бренд, который феноменально работает не только с цифрами (миллионы квадратных метров недвижимости), но и со смыслами: строит жилые комплексы с инфраструктурой целого города и популяризирует ценность win-win-стратегии в команде.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Городенкер, глава ГК "Атлас Девелопмент"

Фото: Валентин Блох Владимир Городенкер, глава ГК "Атлас Девелопмент"

Фото: Валентин Блох

Сегодня «Атлас Девелопмент» является одним из ведущих игроков в отрасли. Что лежит в основе успеха и признания?

Бизнес — это в первую очередь люди. Поэтому уверенно могу сказать, что история «Атлас Девелопмент» — это прежде всего годы плодотворной, иногда тяжелой, с падениями и взлетами, работы целой команды. Второй «двигатель» развития компании — мое желание быть успешным и несгибаемая воля на пути к целям. Мне всегда хотелось создавать глобальное, значимое для людей, менять мир в лучшую сторону, реализовывать проекты, интересные клиентам и рынку в целом. Это дает энергию, окрыляет, двигает вперед и приводит к достойным результатам.

Таким, что задают высокую планку рынку, как, например, концепция «Жилая экосистема», отмеченная многочисленными наградами и восторгом клиентов?

Мы разработали совершенно новый тренд, фундаментом которого является синергия инноваций и эмпатия. Вместе с командой мы продумывали каждую деталь и в итоге создали такие пространства, где хотели бы жить сами. Уникальный архитектурный ансамбль, гармонирующий с существующей застройкой, современные инженерные решения, направленные на достижение максимального уровня комфорта резидентов, — «Жилая экосистема» объединяет внутри одного комплекса все необходимое для полноценной и максимально комфортной жизни резидентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Городенкер, глава ГК "Атлас Девелопмент"

Фото: Валентин Блох Владимир Городенкер, глава ГК "Атлас Девелопмент"

Фото: Валентин Блох

Вы один из амбассадоров человекоцентричного подхода к созданию городской среды в России. Как построить бизнес с человеческим лицом?

Думать о клиенте и его потребностях в первую очередь, смотреть на проект его глазами: удобно ли ему будет жить в этой квартире, гулять в этом дворе, в целом пользоваться инфраструктурой. Простой и одновременно сложный подход, цель которого — повышение качества жизни людей.

Но для меня человекоцентричность — это еще и про отношения в команде. Я убежден, что каждый сотрудник должен чувствовать себя не «винтиком», одним из тысяч, не роботом с набором функций, а важным звеном в бизнес-цепочке. С командой нужно искренне и честно взаимодействовать, воодушевлять, мотивировать. В ответ сотрудники, понимая, что в них вкладывается, что им доверяют, в самом продуктивном смысле заводятся.

А если не зажечь глаза, не увлечь, никто не будет воплощать замыслы даже самого продвинутого руководителя.

2024-й стал прорывным для «Атлас Девелопмент» и для вас лично: федеральные амбиции, глобальные перемены в структуре компании — неизбежное следствие стратегического мышления дипломированного математика, выпускника MBA или адаптация к требованиям будущего?

Скорее, и то и другое. Настал момент для глобальных перемен. Мы с командой проделали огромную работу: сформулировали долгосрочные цели и задачи и приняли идеологический контур компании. В этом нам помогали ведущие бизнес-тренеры, преподаватели Сколково с уникальными авторскими методиками развития. Благодаря участию Виталия Королева мы перешли на новый уровень стратегического и корпоративного управления — сформировали Совет директоров, создали филиальную систему, открыли представительства в Москве и Сочи. Сделали ставку на партнерскую схему ведения бизнеса в будущем и планируем активно привлекать профессиональных руководителей для управления филиалами. Кроме того, в этом году мы впервые собрали стратегию развития по всем бизнес-направлениям на 10 лет вперед: разработали путь — куда, как и, главное, зачем идет компания.

Успешный предприниматель с развитым портфелем строительных и девелоперских бизнесов, Владимир Городенкер буквально масштабирует личную стратегию «перемен к лучшему»: выступает в роли бизнес-ангела для молодых новаторов, инвестируя в перспективные стартапы в области урбанистики, IT, медицины, транспорта, робототехники, а также вместе с командой работает над созданием большого социального проекта, посвященного поиску и развитию талантов в архитектуре и урбанистике.

По сути, вы сформулировали и раздали смыслы себе и своей команде?

Безусловно! Мы сформулировали очень много вопросов и постарались найти стратегические ответы, касающиеся и самого бизнеса, и людей, которые входят в периметр компании. Им должно быть интересно и понятно, зачем они создают тот или иной продукт. Когда в смыслы верит твоя команда, поверит и клиент. Целый год с нами работал известный бизнес-тренер Геннадий Станкевич. В результате мы собрали идеологический контур, в центре которого находятся наши суперсила и таланты, определили новую миссию, те принципы, по которым мы живем, и те ценности, с которыми мы работаем. Сегодня вся наша команда понимает, кто мы такие и зачем существуем, в чем наша уникальность, что еще необходимо сделать. Мне как собственнику тоже очень полезно было это увидеть. Я по характеру человек, который привык всегда идти вперед, невзирая на сложности. Но при такой комплексной проработке идеологического контура многие иллюзии развеиваются, открывается реальность и приходит понимание, что на самом деле не так просто (или не время) реализовывать все, что хочется. Сейчас у компании есть дорожная карта к достижению цели, с которой мы сверяемся каждый квартал и при необходимости можем корректировать путь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Городенкер, глава ГК "Атлас Девелопмент"

Фото: Валентин Блох Владимир Городенкер, глава ГК "Атлас Девелопмент"

Фото: Валентин Блох

Легко ли такому лидеру, как вы, вовлеченному в каждый проект, делегировать операционную деятельность?

Принцип «хочешь сделать хорошо — сделай сам» мне не чужд. Но делегирование дает возможность углубиться в новые глобальные задачи. На практике, как оказалось, я готов легко и с удоволствием передавать некоторые бизнес-функции. Но именно своим людям. Бывает, пришел в компанию новый человек, на лету уловил смыслы, цели, коды проектов, и произошла химия: сразу выполнил задачу «как надо» или даже выдал решение, которое я не видел. Это круто — работать с людьми, которые глубже меня видят ситуацию.

Роль бизнес-стратега и ментора для своей команды требует колоссального количества энергии и концентрации. Где черпать силы, чтобы все успевать?

Я очень много работаю и как собственник являюсь тем энерджайзером, который всех тащит в будущее. Понятно, что психологическая и эмоциональная перегрузки неизбежны в жизни любого руководителя. На этот случай у меня есть проверенные инструменты, которые помогают легко и быстро восстанавливаться. Спорт, баня, релакс, приятный фильм, рядом жена и дети, сон — мне достаточно буквально суток полного отключения от работы, чтобы вернуться в ресурсное состояние. Я стараюсь соблюдать баланс между работой и отдыхом и всесторонне заботиться о полноценности жизни — проводить время с семьей, регулярно заниматься спортом. Поддерживать здоровье для меня так же значимо, как брать очередную высоту в бизнесе.

О чем сегодня мечтает бизнесмен-эмпат, филантроп и меценат?

Фактически все мои мечтания сводятся к достижению поставленных целей — стратегических, семейных, личных. То есть для меня любая мечта равно цель равно действия.

Что для вас самое ценное в жизни?

Ценность номер один — моя семья: супруга Анна — любимая женщина, партнер и друг, две дочки и сын. Их благополучие и комфорт очень важны для меня. Как и жизненный баланс, стремление к успеху, творчество.

Человеку легко быть счастливым, когда он находит свое место в этом мире и понимает свое предназначение. Я знаю, зачем каждый день живу: чтобы в том числе создавать нечто осязаемое, что останется надолго и будет приносить пользу людям.

Беседовала Наталья Каплун