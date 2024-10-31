Когда в 1963 году производитель игрушек Editrice Giochi представил на итальянском рынке свою настольную игру «Скарабео» (игра в слова, итальянский аналог популярной игры Scrabble), та опередила своего знаменитого международного конкурента более чем на двадцать лет. Оригинальный дизайн Scarabeo, придуманный писателем Альдо Пазетти, включает в себя правила и подсчет очков, которые хорошо адаптированы к итальянскому языку и его алфавиту из 21 буквы. Спустя шесть десятилетий после своего дебюта Scarabeo остается одной из самых продаваемых настольных игр в стране.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Montegrappa Scarabeo Фото: Montegrappa Scarabeo

В 2024 году итальянский аксессуарный бренд Montegrappa — пионер среди производителей уникальных письменных инструментов ручной работы, представил новую коллекцию ручек, созданную в честь 60-летия культовой настольной игры. Если вы без ума от сканвордов и кроссвордов, то вы определенно придете в восторг, ведь отныне создавать свои собственные выигрышные слова можно с ручкой Scarabeo, выполненной в лучших итальянских традициях. Корпус пишущего инструмента, позаимствовавший свои очертания у ручки Montegrappa Quattro, выполнен из стали с палладиевой отделкой, эмалированной смолы и сапфирового стекла. Корпус ручки оснащен специальной прорезью для сменных фишек с буквами. Деревянные фишки с буквами воспроизводятся в миниатюре, вырезаются из древесной смолы, а затем покрываются эмалью с индивидуальной гравировкой. Благодаря дополнительному набору букв владельцы могут нанести на свою ручку имена или другие слова.

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Как и в оригинальной игре, в издание включены две фишки со скарабеями. На крышке из алой смолы изображена фирменная эмблема игры Scarabeo, выполненная с помощью сложной низкорельефной гравировки. Ручка Scarabeo выпущена лимитированной серией и представлена в двух версиях по 300 экземпляров: перьевая ручка с золотым пером и ручка-роллер. К перьевой ручке также прилагается флакон чернил.

С ручкой Montegrappa Scarabeo составлять из букв слова можно не только с помощью чернил.