Первые лица

На протяжении пяти дней UF LAB не только модели на подиумах выглядели эффектно, но и высокопоставленные лица демонстрировали свою принадлежность к модным тенденциям, рожденным на Урале.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Витковский Фото: Александр Витковский

Так, на открытие Международной недели моды UF LAB для губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева премиум-ателье Tailor4man сшило классический костюм-тройку в мелкую клетку. В то время как на его заместителе Дмитрии Ионине был костюм в приглушенном зеленом цвете от этого же бренда: современный приталенный пиджак без шлица с карманом-уголком на груди и зауженные классические брюки.

Затем Дмитрий Ионин на открытии деловой части UF TRADE выступил в одном из костюмов от модного дома АНГАРСКАЯ & БЕЛОУСОВА. В ателье дизайнера Александры Белоусовой для замгубернатора сшили костюмы в стиле спорт-шик в цветах черного и горького шоколада. В образе прослеживался удачный микс спортивного стиля с использованием деталей делового костюма.

Для третьего дня показов UF LAB во Дворце молодежи Дмитрий Ионин выбрал джинсовку от екатеринбургского бренда STRAND. Сочетание прямого кроя, сдержанного дизайна, итальянской натуральной ткани от Lora Piano позволяет сочетать куртку как с классическими брюками и рубашкой, так и с джинсами, футболками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Евгений Куйвашев в Tailor4man Фото: Александр Витковский Дмитрий Ионин в Tailor4man Фото: Полина Рашковская Вадим Третьяков в STRAND Фото: Полина Рашковская Дмитрий Ионин в MAVERLOK Фото: Полина Рашковская Дмитрий Ионин в АНГАРСКАЯ & БЕЛОУСОВА и Вадим Третьяков в STRAND Дмитрий Ионин в HARD Следующая фотография 1 / 6 Евгений Куйвашев в Tailor4man Фото: Александр Витковский Дмитрий Ионин в Tailor4man Фото: Полина Рашковская Вадим Третьяков в STRAND Фото: Полина Рашковская Дмитрий Ионин в MAVERLOK Фото: Полина Рашковская Дмитрий Ионин в АНГАРСКАЯ & БЕЛОУСОВА и Вадим Третьяков в STRAND Дмитрий Ионин в HARD

Тот же бренд для деловой программы и показов Недели моды выбирал и министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков. Для министра был создан костюм из ультратонкой шерсти мериноса в темно-коричневом оттенке. Кроме того, на нем можно было увидеть пиджак темно-синего цвета в стиле smart casual и брюки цвета camel.

Уральский бренд MAVERLOK в рамках Недели моды создал для Дмитрия Ионина белоснежный костюм из облегченной джинсы. Чтобы придерживаться строгого дресс-кода, бренд дополнил образ замгубернатора джинсами со стрелками, тем самым поддержав классический образ. Джинсовка также была стилизована под мужскую рубашку.

От уральского бренда HARD Дмитрий Ионин выбрал комфортный костюм графитового цвета из шерсти и полиэстера, который уместно смотрится и в повседневных делах, и на торжественных мероприятиях. Образ дополнила белая футболка от уральского бренда BUCHNER.