Мир U’FASHION в Екатеринбурге

как прошла Международная неделя моды UF LAB, ставшая одним из самых ярких событий года



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Медведев Фото: Александр Медведев

Открывая новую главу моды

Этим летом с 19 по 23 августа в Екатеринбурге проходила Международная неделя моды UF LAB. Она состоялась в рамках проекта U’Fashion, аналогов которого еще не было в регионе. На протяжении пяти дней столица Урала была местом притяжения представителей индустрии моды. В проекте приняли участие российские и зарубежные дизайнеры, стилисты, фотографы и визажисты, представители СМИ и фешен-маркетологи, блогеры и создатели медиаконтента. Среди стран-участников — Россия, Турция, Узбекистан, Китай, Казахстан, Киргизия, Белоруссия.

Проект U'Fashion направлен на поддержку и продвижение отечественных брендов и инициирован правительством Свердловской области и администрацией города Екатеринбурга. Оператором проекта выступил Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).

Показы российских и международных дизайнеров прошли на пяти знаковых площадках Свердловской области. В мероприятии были задействованы Музейный комплекс в Верхней Пышме, Ельцин Центр, Дворец молодежи, «Синара Центр», креативный кластер «Домна». Креативным куратором проекта U'Fashion стала фешен-журналист, экс-главред Elle Russia, постоянный гость на мировых Неделях моды Катя Мухина.

Партнерской площадкой также выступил ТРЦ «Гринвич». В показе концепт-стора Hi Light приняли участие 40 брендов, которые представили актуальные луки, а также капсулы, созданные специально для UF LAB. Кроме того, у гостей Международной недели моды была возможность посетить шоурум в креативном кластере «Домна» и pop-up-stores в «Покровском пассаже» и Limerance FC.

За пять дней показы UF LAB посетило множество селебрити и инфлюенсеров, блогеров и журналистов — такое количество профессионалов, задействованных в индустрии моды, Екатеринбург не видел никогда. Среди них можно было заметить Диану Пожарскую, Наташу Максимову, Наталью Бардо, Юлию Барановскую, Сашу Савельеву, Машу Федорову, Ольгу Бузова, Яну Чурикову, Николая Овечкина, Владислава Лисовца, Елену Крыгину, Евгению Милову, Елену Окутину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Любовь Шеметова Фото: Любовь Шеметова Фото: Любовь Шеметова Фото: Любовь Шеметова Фото: Любовь Шеметова Фото: Любовь Шеметова Фото: Александр Медведев Следующая фотография 1 / 7 Фото: Любовь Шеметова Фото: Любовь Шеметова Фото: Любовь Шеметова Фото: Любовь Шеметова Фото: Любовь Шеметова Фото: Любовь Шеметова Фото: Александр Медведев

Деловой стиль

Помимо показов коллекций дизайнеров, в рамках Недели моды UF LAB прошла обширная деловая программа: паблик-токи с известными дизайнерами, встречи с байерами, форум для предпринимателей из индустрии моды.

Основной темой для обсуждения стал вопрос популяризации отечественных производств и предоставления дополнительных возможностей начинающим брендам. На деловых встречах с фешен-экспертами можно было поговорить о процессе запуска собственного бренда, будущем моды в мире и России, экологичном производстве, сложностях расширения бизнеса и поиске новых партнеров.

На встречах с байерами на площадке «Домны» у молодых дизайнеров была возможность показать потенциальным дистрибьюторам свои коллекции. Однако в фирменный шоурум попали лишь те проекты, которые стали финалистами в рамках Всероссийского конкурса дизайнеров. В течение недели их создатели представляли свои сезонные модели для гостей шоу и потенциальных покупателей. Также можно было увидеть и зарубежные бренды, которые привезли в Екатеринбург свои коллекции.

Важным дополнением к проекту стало создание электронной торговой площадки уральских дизайнеров и выпуск специального издания UF MAG о представителях фешен-индустрии и креативных сообществах региона, о локальных брендах и производителях федерального масштаба. В частности, журнал был представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Издание подготовил ИД «Коммерсантъ-Урал».

Неотъемлемой частью проекта U’Fashion стал гастрофестиваль, который проходил с 12 по 30 августа. Участниками UF GASTRO стали многие известные екатеринбургские рестораны, своим посетителям они представили блюда, инспирированные модой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Любовь Шеметова Фото: Александр Медведев Фото: Александр Медведев Фото: Сергей Аутраш Фото: Сергей Аутраш Фото: Сергей Аутраш Следующая фотография 1 / 6 Фото: Любовь Шеметова Фото: Александр Медведев Фото: Александр Медведев Фото: Сергей Аутраш Фото: Сергей Аутраш Фото: Сергей Аутраш

Громкий старт

Красивым началом модных показов стало шоу сестер Алисы и Юлии Рубан, сочетающих элементы кутюра и прет-а-порте в изделиях бренда Ruban.

Дизайнеры представили первую за несколько лет подиумную коллекцию сезона весна-лето 2025.

В этот же день на подиуме можно было увидеть бренды MaxHosa Africa и Yuliya Skalatskaya. Так, MaxHosa Africa выбрал для дефиле яркие цветовые решения в национальных африканских костюмах, переосмысленных для современности. Уральский бренд Yulia Skalatskaya удивил зрителей элегантностью и классическим стилем с акцентом на женственность. Представленную неоромантическую коллекцию украсили акцентные колготки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Сергей Аутраш Фото: Сергей Аутраш Фото: Сергей Аутраш Следующая фотография 1 / 3 Фото: Сергей Аутраш Фото: Сергей Аутраш Фото: Сергей Аутраш

Многонациональный показ

Второй день Международной недели моды UF LAB проходил в Ельцин Центре, где были представлены коллекции из Африки, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и России. Первым вышел уральский бренд HARD с коллекцией осень-зима 2024–2025, в которой дизайнеры представили новое для себя направление casual middle.

Далее началось знакомство с иностранными гостями. Свою одежду продемонстрировал творческий тандем из Узбекистана Moel Bosh и Suzani by Kasimbaeva с ручной вышивкой на традиционной одежде. Бренд из ЮАР Urban Zulu сделал акцент на принтах и разноцветных узорах. Еще один бренд из Узбекистана, Anor Couture, представил наряды в национальном стиле, искусно расшитые золотой нитью. Бренд ARUNAZ из Казахстана показал яркую и многослойную коллекцию, посвященную самобытности казахской культуры, с присутствием этнических элементов костюма.

Завершающим выходом стала коллекция дизайнеров из Белоруссии Татьяны Ефремовой (T.Efremova) и Ирины Ромбальской (IRRA). В представленных образах они сделали акцент на оттенках металла и авторских корсетах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Александр Медведев Фото: Александр Медведев Фото: Сергей Аутраш Фото: Сергей Аутраш Следующая фотография 1 / 4 Фото: Александр Медведев Фото: Александр Медведев Фото: Сергей Аутраш Фото: Сергей Аутраш

Свежий взгляд на тренды

На следующий день показы UF LAB проходили на площадке Дворца молодежи. Пожалуй, самым ожидаемым стал показ российского дизайнера Вики Газинской. После продолжительного творческого перерыва она вернулась на подиум с ретроспективным показом, который проходил под открытым небом. Газинская порадовала своим фирменным женственным и одновременно авангардным стилем.

Российский бренд YOU WANNA удивил смелыми и дерзкими решениями, представив гостям осеннюю коллекцию в коллаборации с брендом украшений RUSHEV. На подиуме были представлены образы стильной, современной, городской девушки, готовой подчеркнуть свою уникальность.

Уральский бренд annuko, ставший для многих ярким открытием Недели моды, продемонстрировал образы одновременно сильной и хрупкой женщины, порадовав удачным сочетанием маскулинности и женственности. Важным аксессуаром большинства образов выступили очки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Александр Медведев Фото: Александр Медведев Фото: Сергей Аутраш Фото: Сергей Аутраш Следующая фотография 1 / 4 Фото: Александр Медведев Фото: Александр Медведев Фото: Сергей Аутраш Фото: Сергей Аутраш

Шубы и кружева

На площадке «Синара Центра» гостей со своими коллекциями знакомили два бренда. Так, нуарная одежда московского бренда Gooroo была представлена одновременно с изделиями из коллекции Bed & Breakfast. Это наряды в бельевом стиле в сочетании со сложным стайлингом. На подиуме можно было увидеть изделия из тонкого французского кружева, атласного натурального шелка, прозрачной органзы и инновационной японской бархатной сетки.

В свою очередь, бренд шуб Sencellerie представил коллекцию из меха норки, лисы, яка, овчины. Модели прошли по подиуму в изделиях, которые были разработаны весной 2024 года. В коллекции были представлены шубы оверсайз, а также пальто, куртки и жакеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Сергей Аутраш Фото: Сергей Аутраш Фото: Сергей Аутраш Фото: Сергей Аутраш Фото: Сергей Аутраш Фото: Сергей Аутраш Фото: Сергей Аутраш Фото: Сергей Аутраш Фото: Сергей Аутраш Следующая фотография 1 / 9 Фото: Сергей Аутраш Фото: Сергей Аутраш Фото: Сергей Аутраш Фото: Сергей Аутраш Фото: Сергей Аутраш Фото: Сергей Аутраш Фото: Сергей Аутраш Фото: Сергей Аутраш Фото: Сергей Аутраш

Это не закрытие, а только начало

Грандиозная и масштабная Международная неделя моды UF LAB в рамках проекта U’Fashion завершилась в креативном кластере «Домна». Хедлайнерами закрытия стали модный бренд из Санкт-Петербурга HOUSE OF LEO и бренд Gapanovich.

В коллекции петербургского бренда HOUSE OF LEO была представлена мужская классика: костюмы и верхняя одежда. Кроме того, образы дополнили цветочные бутоны ручной работы. Основатель бренда Леонид Алексеев умело сочетает в одном образе элементы разных эпох, это позволяет по-новому взглянуть на традиционные мужские костюмы.

Далее после небольшой паузы последовал показ бренда Gapanovich. Источником вдохновения для создания коллекции стала «Сказка о царе Салтане». Модели вышли на подиум в образах Царевны Лебеди — в белых летящих луках, с перьями на воротниках и ободками на голове. Фирменными штрихами дизайнера Саши Гапанович выступили ручная вязка, работа с кружевом и многослойность.

В честь закрытия программы Недели моды UF LAB по подиуму прошли 15 финалистов Всероссийского конкурса дизайнеров. Среди них были Московский Дом моды Perce-Neige, бренд Koss Koss из Санкт-Петербурга, UNKE из Тверской области, № 97 из Тюменской области, ALENA MUSAEVA из Волгоградской области, а также бренды КинДом, AFTER 23.05, Big Brooch, Creatore, I.B.W. ideal basic wear, Kara Hiden, Mansen, MAVERLOK, RAZNITSA, TOOMATCH из Свердловской области. По результатам голосования экспертного жюри первое место между собой разделили два уральских бренда — MAVERLOK и I.B.W. ideal basic wear.

Проект U’Fashion стал знаковым событием этого года. По окончании Международной недели моды UF LAB было решено сделать проект ежегодным.

Подготовила Елена Медведева