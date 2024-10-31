Время новой маскулинности

Долгое время мужская истинность и сила были для меня вполне понятной историей про решимость, способность брать на себя ответственность, рисковать и держать слово. Однако с каждым новым днем (и опытом) становится все очевиднее, что мужественность — понятие многогранное, многослойное.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Аутраш Фото: Сергей Аутраш

Да, расхожая фраза «вести себя по-мужски» по-прежнему предполагает активацию воли, силы духа, уверенности, целеустремленности. Но мужская суть сегодня значительно объемнее «пацанского кодекса», а главными показателями мужественности, помимо брутального характера и кейса достижений, являются такие качества, как искренность, открытость, стремление к самореализации.

Бесстрастно относиться к проблемам и уметь вслух признавать свои ошибки, делиться энергией с окружающими и заботиться о внутреннем равновесии, не идти напролом, а остановиться, чтобы, сделав шаг назад, выбрать новый путь и двигаться дальше, — казалось бы, нетипичные паттерны для представителей сильного пола. Но реальность (и true-истории героев журнала) показывает, что именно эти софт-скиллы — эмпатия и честность, способность вдохновлять и вдохновляться, стремление к жизненному балансу и желание работать над собой, не прячась за гендерными стереотипами, страхами и безэмоциональностью, — занимают рейтинговые места в шорт-листе мужских доминант.

Марина Архипова