Деньги рубят — щепки летят

Электронные торговые площадки отмечают рост инвестиционной активности в деревообрабатывающем секторе. По их оценкам, число проектов за год увеличилось более чем на 50%, наибольший объем средств пришелся на производство целлюлозы, бумаги и картона. Но участники рынка связывают активность только с реализацией ранее отложенных проектов и обновлением части оборудования. О наращивании производства и новом строительстве при текущей стоимости кредитов речи быть не может, уверены в отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Число инвестиционных проектов в деревообрабатывающем секторе России за неполные десять месяцев увеличилось на 53% по сравнению с тем же периодом 2023 года, подсчитали эксперты электронной площадки «ТендерПро» на основе собственных и сторонних источников. По данным компании, с начала года на конец октября в проекты вложено 49,5 млрд руб. Наибольший объем (43,5% от всех проектов) пришелся на производство целлюлозы, бумаги и картона. В выпуск строительных материалов инвестировано 23,9%, мебели — 21,7%, еще 10,9% пришлось на развитие производств биотоплива — пеллет.

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По данным «ТендерПро», большинство предприятий (77,5%) вкладывают в проекты в деревообрабатывающем секторе до 500 млн руб. Лидерами по числу инвестиционных проектов среди регионов, согласно оценкам компании, стали Центральный федеральный округ (28,6% от общего количества) и Северо-Западный федеральный округ (24,5%). Меньше всего вложений в Уральском и Сибирском федеральных округах — 10,2% и 8,1% соответственно.

Коммерческий директор «ТендерПро» Елена Астафьева связывает увеличение активности участников деревообрабатывающей отрасли с адаптацией к санкциям и переориентацией поставок продукции на другие рынки. ЕС ограничил импорт древесины и изделий из нее, крафт-бумаги, мебели и т. д. с июля 2022 года. По оценке «Рослесинфорга», на «недружественные» страны в 2021 году приходилось 45,8% от всего экспорта продукции лесопромышленного комплекса из РФ, из которых на ЕС — 75%. Основным новым экспортным рынком для компаний стал Китай.

Собеседники “Ъ” в компаниях сектора подтверждают, что их инвестиции растут, но называют вложения «вынужденными», необходимыми для поддержания деятельности и обновления оборудования.

По их словам, основные инвестиции связаны с реализацией приоритетных инвестиционных проектов, которые были заявлены еще в 2020–2021 годах, но затем были отложены в связи с санкциями.

В «Регион-лесе» сообщили “Ъ”, что говорить о серьезных вложениях в расширение или обновление мощностей сейчас невозможно, так как недоступно необходимое оборудование. «И тем более какие проекты можно реализовывать при такой ключевой ставке»,— отмечают в компании. Рост вложений в «Регион-лесе» считают «чисто статистическим» и связанным с завершением ранее начатых проектов в первой половине года, заменой вспомогательного оборудования, обновлением лесозаготовительной техники и техники в цеховом обороте, такой как трактора и погрузчики, стоимость которых за год существенно выросла. Segezha Group (входит в АФК «Система») ранее сообщала, что нарастила капитальные инвестиции во втором квартале в 1,7 раза в годовом выражении и в 2,7 раза относительно первого квартала, до 2,8 млрд руб. Большая часть капитальных вложений пошла на поддержание действующих активов — преимущественно на покупку лесозаготовительной техники, поясняла группа.

Глава комитета Архангельского заксобрания Александр Дятлов уверен, что при сегодняшней ключевой ставке никаких инвестиций в отрасль не предполагается. «Компании пытаются избавиться от лишних активов, но нет покупателей. А если они и есть, то банки им не дают кредиты на покупку, потому что они не могут обосновать финансовую модель»,— рассказывает он. По словам господина Дятлова, лесной комплекс стал «зоной рискованного ведения бизнеса». Он отмечает, что у отрасли осталось много нерешенных проблем, в числе которых — сложности с отгрузкой продукции по железной дороге и рост транспортных тарифов.

Ольга Мордюшенко