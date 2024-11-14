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Коммерсантъ FM
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Играют все

И почти всегда — на деньги

«С возрастом желание заработать переходит в желание сэкономить»,— шутил Михаил Жванецкий. Похоже, мы с исследователями Superjob.ru нашли его шутке почти научное подтверждение. Судя по ноябрьскому опросу 3 тыс. россиян, ради экономии в магазинах бонусными программами чаще молодежи постоянно пользуются те, кому 45 и больше (39% против 58% опрошенных соответственно). Тех же, кому просто экономить скучно, продавцы завлекают в свои торговые сети онлайн-играми. То игрушки-прилипалы сулят за покупки, то в рулетку предлагают сыграть за некий приз. И народ покупается. Ведь в игры любят играть, независимо от возраста, взрослые и дети.

Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Если дети довольствуются копеечными прилипалами, то взрослые тянутся к игрушкам посерьезней. Кто-то хочет приобрести новенький электромобиль. Кто-то — сыграть в рулетку, купив дорожающую недвижимость в надежде продать еще дороже. Кто-то идет играть на биржу, чтобы превратить десятки тысяч рублей в сотни тысяч, а сотни тысяч — в миллионы. Те же, кто обладает миллиардными состояниями, не прочь пойти в политику, чтобы сыграть по-крупному — как Дональд Трамп, вовлекая в свою игру миллионы людей. Даже те, кто избегает финансовых и политических игр и демонстративно бежит от всего и всех в другой город или даже другую страну, не всегда довольствуются покоем, но готовы сыграть в игру, игру с судьбой, отправляясь туда, куда все запрещают ехать. Человеческая природа такова, что все любят играть.

Михаил Малыхин, выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги»

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