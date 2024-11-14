Октябрь не задался

Минувший месяц оказался провальным для широкого круга финансовых инструментов. Худшую динамику демонстрировали акции российских компаний и паевые инвестиционные фонды, на них ориентированные. Прибыль принесли ПИФы денежного рынка, рублевые и валютные депозиты и золото. Последние выиграли от ослабления российской валюты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Золото

В очередной раз в этом году покупка благородного металла стала самой доходной инвестицией месяца. По оценке «Денег», в октябре вложения в золото принесли 9%. Более успешной такая инвестиция была в этом году в сентябре (14,4%) и марте (11,6%).

Высокий результат лишь отчасти был связан с ростом цены металла на мировом рынке. В течение месяца котировки драгметалла неоднократно обновляли исторический максимум и достигли рекордных $2790 за тройскую унцию. С учетом небольшой коррекции 31 октября цены остановились на $2744 за унцию, что на 4,2% выше значений закрытия сентября. Эффект был усилен заметным ростом курса доллара в России (4,7%).

Уверенный рост котировок золота продолжается восьмой месяц, и за это время они выросли более чем на 34%. Только в осенние месяцы рост составил почти 10%. Основным фактором подъема в осенние месяцы стало снижение ключевой ставки ФРС, обострение конфликта на Ближнем Востоке и неопределенность в ожидании результатов выборов в США. В сентябре американский финансовый регулятор пошел на первое и сильнейшее понижение ставки с начала 2022 года, на 50 базисных пунктов, до 4,25–5%. Более низкие долларовые ставки традиционно ведут к спросу на золото, которое не приносит процентного дохода.

В октябре беспокойство инвесторов вызвало усиление позиций республиканца Дональда Трампа из-за опасений торговой войны с Китаем. «Поддержку ценам на металл оказывали покупки со стороны центробанков и со стороны инвесторов в условиях сохраняющихся геополитических противоречий»,— считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По мнению аналитиков, мировые цены на золото могут еще вырасти. Как считает Михаил Васильев, в ближайшие два месяца котировки будут находиться в диапазоне $2800–2900 за унцию. В следующем году он ждет роста до $3000 за унцию. «Приход Трампа к власти, вероятно, приведет к дальнейшему ухудшению отношений США и Китая, усилению торговых войн. Угроза санкций и растущий госдолг США продолжают подрывать доверие к долларовой финансовой системе»,— считает господин Васильев.

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Вклады

В октябре Банк России поднял ключевую ставку до 21%, обновив тем самым исторический максимум марта 2020 года (20%). К новому этапу ужесточения денежно-кредитной политики регулятор приступил еще в июле и за три шага поднял ставку на 5 процентных пунктов (2 п. п. в июле, 1 п. п. в сентябре и 2 п. п. в октябре). Следом выросли и ставки по вкладам. По данным ЦБ, в третьей декаде октября средняя максимальная ставка крупнейших банков достигла 20,17% годовых — максимума с марта 2020 года.

Подъем ключевой ставки лишь отчасти повлиял на доходность депозитов, открытых в конце сентября, поэтому за отчетный период вкладчики могли заработать 1,6%. Более высокий результат показали валютные депозиты — в долларах (4,8%) и в евро (2,4%). Этому способствовало ослабление курса рубля к ведущим мировым валютам. В октябре на внебиржевом рынке курс американской валюты поднялся на 4,7 руб., до 97,37 руб./$, евро поднялся на 2,35 руб., до 105,97 руб./€. Официальные курсы, рассчитываемые Банком России, поднялись менее значительно: на 4,34 руб., до 97,053 руб./$, и 1,75 руб., до 105,22 руб./€. Опережающие темпы роста американкой валюты связаны с повышением ее курса на мировом рынке. По данным Investing.com, индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) вырос за месяц на 3,2%, до 103,8 пункта.

Для слабости рубля были внутренние причины: снижение предложения валюты со стороны экспортеров на фоне падения цен на нефть и уменьшения обязательных требований к продаже экспортной выручки с 80% до 40%. «Объем импорта нефти в ценовом выражении в последние месяцы снизился. Средняя цена нефти в сентябре была почти на 10% ниже, чем в августе—июле»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Одновременно с этим происходит сезонный рост спроса на валюту со стороны импортеров. «Сохраняются трудности с внешними переводами, что делает их дороже, дополнительно повышая спрос на валюту. К тому же наблюдается отложенный спрос с периода невысокой активности в летние месяцы после введения ограничений на Мосбиржу и НКЦ»,— отмечает господин Евстифеев.

В ближайшие недели рубль продолжит терять позиции, полагают аналитики. В банке «Зенит» не исключают, что в ближайшие недели курс доллара может приблизиться к 100 руб./$, после чего возможна коррекция с завершением года на уровне 95–98 руб./$. В числе факторов поддержки — возможное увеличение продажи валюты со стороны ЦБ РФ в декабре, а также сезонный рост объемов экспорта энергоносителей. «Высокий уровень ключевой ставки ЦБ оказывает опосредованное влияние на рубль. Высокий уровень доходности рублевых накоплений нивелирует повышенный рост потребительских цен инфляционных ожиданий. В условиях трехмесячной негативной динамики рубля такие сбережения не защищают от девальвационного фактора»,— полагает Владимир Евстифеев.

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ПИФы

В минувшем месяце доминирующая часть розничных паевых инвестиционных фондов (открытых и биржевых) была убыточной для пайщиков. По оценкам «Денег», основанным на данных Investfunds, лишь пятая часть крупнейших ПИФов (стоимость чистых активов каждого из которых превышает 500 млн руб.) смогла добиться прироста стоимости пая, по остальным произошло снижение. При этом только девять фондов смогли обеспечить инвесторам доход выше 5% и ни один не дотянул до 9%. Годом ранее не было ни одного ПИФа с показателем выше 5%, зато каждый третий фонд был прибыльным.

Лучшую динамику показали «золотые» фонды, которые на фоне подорожания благородного металла на мировом рынке и снижения курса рубля обеспечили доход пайщикам в 7–8,5%. Улучшили показатели фонды денежного рынка, паи которых прибавили за месяц 0,7–4%. Эта категория ПИФов является самой надежной на рынке, поскольку зарабатывает на краткосрочных операциях обратного репо. В линейке управляющих компаний есть фонды, зарабатывающие на операциях с рублевыми активами, а также и юаневые. Последние показали лучший результат за счет роста курса китайской валюты к рублю на 2,5%, до 13,54 руб./CNY.

Худший результат продемонстрировали фонды акций. По данным Investfunds, паи таких ПИФов просели на 6–13,3%. В аутсайдерах оказались отраслевые фонды, ориентированные на добывающие компании, высокотехнологические и специализирующиеся на компании средней и малой капитализации. До 5% потеряли в цене паи фондов рублевых облигаций. «Текущая стадия экономического цикла, когда падают темпы роста ВВП и растет инфляция, не благоприятствует росту ни акций, ни облигаций с фиксированным доходом. По сути, единственным интересным активом на данной стадии цикла является денежный рынок»,— считает директор по инвестициям УК «Эра Инвестиций» Иван Лавриненко.

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Акции

Спустя месяц в аутсайдеры рейтинга «Денег» вернулись акции: в октябре инвестиции в ценные бумаги почти всех рассматриваемых эмитентов оказались убыточными. С первых дней октября основной рублевый индекс Московской биржи уверенно пошел вниз и уже к концу первой декады опустился до 2754 пунктов, потеряв с начала месяца 3,6%. После непродолжительного отскока и достижения в середине октября отметки в 2827 пунктов снижение возобновилось, а в последнюю неделю даже ускорилось. В итоге месяц был завершен возле локального минимума 2560 пунктов, что более чем на 10% ниже значений конца сентября.

Сильнее за месяц индекс падал в сентябре 2022 года. Тогда он потерял более 18% и опустился до 1957 пунктов. Нынешнее снижение было вызвано жесткой политикой Банка России. В октябре регулятор, вопреки ожиданиям большинства аналитиков, повысил ключевую ставку не на 1 п. п., а сразу на 2 п. п., до 21%. Одновременно ЦБ повысил прогнозный диапазон средней ключевой ставки до конца года до 21–21,3%, что не исключает дальнейшего ее повышения до 22–23% в декабре. При таких ставках, как отмечает аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов, инвесторы предпочитают инвестициям в акции вложения в депозиты и в фонды денежного рынка.

В лидерах падения оказались акции ритейлера «Магнит», потерявшие в цене почти 21%. Более сильное падение котировок, как считают аналитики, связано с неоправдавшимися ожиданиями относительно договора репо, срок действия которого заканчивался 2 ноября, по которому дочерняя структура «Магнита» — АО «Тандер» — заложила акции материнской структуры. Как поясняют аналитики, в преддверии этой даты на рынке появилась идея: если ритейлер вернет деньги и получит обратно бумаги, то его «дочка», у которой уже на балансе есть 29% акций (квазиказначейский пакет), сможет по закону предъявить оферту к выкупу (так как пакет превысит 30%). Поскольку договор репо был продлен, идея не реализовалась и акции стали распродавать, отмечают эксперты.

Сильнее рынка упали котировки акций и многих других — в частности, «Роснефти» (–14,5%), АЛРОСА (–12,7%), ГМК «Норильский никель» (–12,4%). Первые две бумаги, как считает главный инвестиционный консультант ИК «Велес Капитал» Дмитрий Сергеев, снижались из-за дисконтирования инвесторами ожидаемых дивидендов и текущей стоимости денег. «По "Норильскому никелю" инвесторы переживают за, возможно, небольшую величину дивидендов по итогам 2024 года. Эмитент по итогам 2023 года платил финальные дивиденды, на рынке палладия и платины компания сообщала, что видит у себя эффект увеличения запасов, капитальная программа комбината по-прежнему остается высокой, поэтому нервозность участников рынка можно понять»,— отмечает господин Сергеев.

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Татьяна Палаева