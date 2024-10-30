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В Екатеринбурге и Арамили появились продуктовые магазины «Ярче!»

Четыре продуктовых магазина томской сети «Ярче!» появились в Екатеринбурге и Арамили, следует из данных на сайте сети. В Екатеринбурге магазины открылись на пр. Космонавтов, 7а, на ул. Коуровская 13/3 и на ул. Соболева, 21, в Арамили — на ул. 1 мая, 18.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным портала E1.ru, руководство сети планирует открыть 300 точек в Екатеринбурге. Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что компания «Ярче!» ищет работников в магазины в Верхней Пышме, Нижнем Тагиле, Среднеуральске.

Томская сеть магазинов «Ярче!» включает в себя более 650 точек в регионах Сибири, а также в Москве и Подмосковье. Ею владеет холдинг «КДВ Групп». Помимо этого, компании принадлежат бренды «Яшкино», Calve, «Кириешки», «Бабкины семечки». По данным Forbes, в 2023 году холдинг заработал почти 20 млрд. руб., что стало его рекордным показателем.

Виталий Красиков

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