Село сдало программирование

Правительство представило президенту промежуточные итоги реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ). На ее финансирование в 2020–2024 годах было выделено 263 млрд руб., а в 2025 году планируется предусмотреть уже 108 млрд руб. В целом программу власти считают эффективной: она позволила удержать долю сельского населения на уровне 25% от общей численности населения РФ. При этом правительству поручено проконтролировать удорожание мероприятий программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возглавляемому Оксаной Лут Минсельхозу удалось удержать четверть российского населения на сельских территориях

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Возглавляемому Оксаной Лут Минсельхозу удалось удержать четверть российского населения на сельских территориях

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На совещании президента с членами правительства, которое прошло в среду, главным вопросом для обсуждения была заявлена реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Напомним, она действует с 2020 года и нацелена на сокращение оттока населения из сел за счет повышения доходов их жителей, снижения безработицы, а также увеличения доли благоустроенного жилья вне городов. Как сообщила вчера глава Минсельхоза Оксана Лут, в 2020–2024 годах на финансирование программы было предусмотрено 263 млрд руб. (из них около 70 млрд руб. на 2024 год), при этом еще около 17 млрд руб. в мероприятия вложил бизнес. В 2025 году выделено 108 млрд руб., а в 2026–2027 годах в планах еще 185 млрд руб.

Впрочем, как заметил президент Владимир Путин, «несмотря на увеличение объемов финансирования, сокращается количество реализуемых проектов в рамках госпрограммы» — из-за их удорожания. В связи с этим президент поручил правительству «поработать над тем, чтобы по необъективным обстоятельствам цены не задирались ни по одному из проектов, которые на селе реализуются». В целом программа признана довольно эффективной. По словам Владимира Путина, на 1 января 2024 года доля сельского населения в общей численности населения РФ составила 25,1% (при плане 25%). Всего, по данным Минсельхоза, на селе проживают 37 млн человек. Были представлены на совещании и иные цифры. Как сообщила Оксана Лут, за пять лет инфраструктурные проекты охватили почти 12 тыс. населенных пунктов и 40% сельского населения. К концу года планируется построить и модернизировать 5 тыс. объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Одной из ключевых задач КРСТ, напомним, является улучшение жилищных условий. Среди механизмов — программа коммерческого найма, предполагающая предоставление жилья работникам АПК и соцсферы по договору найма с возможностью его выкупа через пять лет за 10% стоимости (при условии, что все это время гражданин будет работать в сельской местности), а также «Сельская ипотека» — займы с господдержкой по ставке до 3%. Сейчас на субсидирование этих кредитов выделено 6,5 млрд руб. По данным Минсельхоза, за время действия госпрограммы развития села более 185 тыс. семей приобрели новое жилье, в том числе за счет «Сельской ипотеки», которой, по информации на начало октября, за четыре года воспользовалось 150 тыс. заемщиков. По словам Оксаны Лут, большая часть получателей такой ипотеки — молодые люди до 40 лет, половина из которых переехала в сельскую местность из городов.

В дальнейшем, отметила министр, реализация госпрограммы КРСТ должна строиться на синхронизации всех отраслевых программ, которые предусматривают мероприятия на сельских территориях. Сейчас их 14, включая госпрограммы по развитию образования, здравоохранения, туризма. Добиться этого планируется за счет «опорных населенных пунктов»: напомним, речь идет о 2 тыс. приоритетных сел, где осуществляется ускоренное развитие инфраструктуры (например, образования и медпомощи) для одного или нескольких муниципалитетов. В них качество среды для жизни должно улучшиться до 2030 года на 30%. По словам Оксаны Лут, уже есть примеры межведомственного взаимодействия для одновременной модернизации социнфраструктуры в сельских муниципалитетах. В 2021 году Счетная палата критиковала программу за разобщенность действий ведомств, отвечающих за развитие сельских территорий.

Евгения Крючкова