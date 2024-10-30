Сочи занял второе место в топе направлений для автопутешествий в октябре

Сочи забрал «серебро» в рейтинге популярных направлений для автопутешествий в октябре (11% бронирований). На курорте ценник достигает почти 3,3 тыс. руб. за ночь. Исследование провели на основе заявок путешественников, которым требовались парковки на территории мест временного размещения, сообщает сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Первое место занял Санкт-Петербург. На долю культурной столицы приходится 17% октябрьских бронирований. Средняя стоимость размещения при четырехдневном размещении составляет 3,4 тыс. руб.

Замыкает тройку лидеров Москва. Столица России собрала 7% броней среди автопутешественников. Средняя продолжительность поездки составляет четыре ночи, а средняя стоимость ночи — 4,8 тыс. руб.

В топ также попали и другие города Краснодарского края. Краснодар расположился на четвертом месте (3,5 тыс. руб. за ночь, продолжительность поездки — две ночи). Шестое место забрала Анапа (2,5 тыс. руб./пять ночей). Седьмое место получил Геленджик (3,5 тыс. руб./три ночи). За ним идет Красная Поляна (5 тыс. руб./четыре ночи).

Мария Удовик