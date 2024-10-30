В Екатеринбургском гипермаркете выявили фальсифицированное масло

Россельхознадзор выявил в Екатеринбурге в гипермаркете «Маяк» (ООО «Ритейлсервис 42») на ул. Дублере Сибирского тракта, 6 нашли сливочное масло с признаками фальсификации. Как сообщили в пресс-службе ведомства, было установлено несоответствие по показателю наличия жиров немолочного происхождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инспекторы установили, что ИП Мухамадеев М. Ф. произвел 316,8 кг продукции, качество и безопасность которой не могут подтвердить. «Основным контрагентом, поставляющим данную продукцию в сети розничных магазинов, являлось ООО "ПК Маслодел", осуществляющее деятельность на территории Свердловской области»,— сказано в сообщении.

Производителю направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства РФ, а также принято решение о прекращении действия декларации о соответствии на масло. В отношении уполномоченных лиц, которые оформляют сопроводительные документы на продукцию, приняты ограничительные меры в ФГИС «Ветис».

ООО «ПК Маслодел» получило предостережение. «Маяк» обязали изъять фальсифицированную продукцию из оборота с последующей утилизацией.

Полина Хабарова