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Чувашия готова обеспечить продовольствием другие регионы России

Чувашия способна не только обеспечивать себя продовольствием, но и поддерживать другие регионы в сложных ситуациях. Об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, передает пресс-служба администрации главы Чувашской Республики.

По словам господина Николаева, за последние годы республика значительно укрепила свои позиции в аграрном секторе. Он отметил, что Чувашия научилась не только перерабатывать, но и эффективно продавать свою продукцию. «Сегодня мы можем поддерживать другие регионы в сложных ситуациях», — подчеркнул он, добавив, что аграрии республики играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.

Вице-премьер и министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов отметил, что Чувашия сохраняет лидирующие позиции по производству сельхозпродукции в Приволжском федеральном округе, занимая первые места по картофелю и хмелю, вторые — по молоку и овощам, третьи — по зерну и четвертые — по мясу.

Производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности в республике увеличилось на четверть и составило 45 млрд руб. за девять месяцев текущего года. Господин Артамонов подчеркнул, что республика полностью обеспечена продовольствием и успешно поставляет свою продукцию в другие регионы.

Кроме того, вице-премьер отметил, что уровень поддержки агропромышленного комплекса на единицу площади в Чувашии в этом году занял первое место в ПФО, что позволяет получать 6,1 тыс. руб. на гектар пашни — в 2,3 раза выше среднего показателя по округу.

Анар Зейналов

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