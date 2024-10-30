В Тюмени запустили доставку продуктов «Яндекс Лавка»

В Тюмени начала работу доставка продуктов «Яндекс Лавка». Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе компании, доставки будут осуществляться из пяти дарксторов, расположенных в Калининском, Восточном и Центральном округах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Всего жителям города доступно 3,5 тыс. различных позиций. Отмечается, что в регионе появятся 200 новых рабочих мест для курьеров, кладовщиков, поваров и других работников дарксторов. Планируется, что к марту 2025 года с открытием новых складов планируют открыть еще около 1,1 тыс. вакансий. Курьеры будут доставлять заказы на электровелосипеде. К концу планируют обеспечить ими 70% курьеров.

В компании добавили, что в Екатеринбурге количество заказов в «Яндекс Лавке» выросло на 56%, а оборот продаж — на 85%. Уральская столица входит в топ-5 городов-миллионников по темпу роста заказов.

Осенью в городе появились анонсирующие плакаты. В середине октября на горячей линии сервиса доставки «Ъ-Урал» также подтвердили информацию о планах начать работу.

Полина Хабарова