Китай пожаловался в ВТО на ЕС за повышенные тарифы на импорт электромобилей

Сегодня Министерство промышленности КНР направило жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на меры, введенные ЕС в отношении импорта китайских электромобилей. Напомним, в июне Европейская комиссия сообщила о введении дополнительных пошлин на импортируемые китайские электромобили — их размер варьируется от 17% до 38%. Такое решение стало итогом антидемпингового расследования Брюсселя в отношении продукции китайского автопрома. В октябре страны ЕС одобрили идею Еврокомиссии о дополнительных сборах.

Сегодня китайское министерство заявило, что «не согласно и не приемлет» эти действия ЕС и требует от ВТО принять меры по отношению к ЕС. «Китай постоянно говорил, что существует много способов сделать (антидемпинговое.— ''Ъ'') расследование необоснованным и несправедливым. Природа таких расследований заключается в несправедливом торговом протекционизме, который выставляется как "справедливая конкуренция"»,— отметило министерство.

В начале октября Китай уже ответил на повышенные тарифы ЕС против китайских электромобилей введением повышенных пошлин в отношении бренди, импортируемого из ЕС. В середине октября Министерство торговли КНР заявило о планах увеличения импортных пошлин на европейские автомобили с двигателями большого объема.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «ЕС зарядил Китаю пошлины».

Евгений Хвостик