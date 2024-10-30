В Чувашии прокуратура заставила подрядчика завершить благоустройство парка

В Ядринском районе Чувашии прокуратура ускорила выполнение работ по благоустройству парка «Старый город», которые затянулись и были выполнены лишь на 87%. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Прокурорская проверка выявила, что работы по благоустройству парка стоимостью более 4,6 млн руб. выполняет индивидуальный предприниматель по контракту с местной администрацией. Несмотря на установленный срок выполнения работ до 1 сентября 2024 года, подрядчик не успел завершить проект, а в период с 18 по 25 сентября работы вообще не проводились.

В связи с этим прокуратура направила подрядчику представление, в результате которого предприниматель предпринял меры для закупки недостающих материалов и активизировал строительные работы. В отношении него также было возбуждено дело об административном правонарушении, и суд оштрафовал виновное лицо на 30 тыс. руб.

После вмешательства прокуратуры и контроля со стороны местных властей темпы работ увеличились, и благоустройство городского парка близится к завершению. Прокуратура продолжит следить за начислением и взысканием с подрядчика неустоек за просрочку исполнения обязательств.

Анар Зейналов