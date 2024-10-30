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Коммерсантъ FM
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«Сезонные товары у продавцов появляются раньше»

Бизнесмены — о феномене «ползучего Рождества»

«Ползучее Рождество» добралось до России. Новогодний сезон праздничных ярмарок и подарков открывается все раньше. Такой тренд отмечается в Европе в последние несколько лет, пишет The Guardian со ссылкой на исследование стрит-ритейла. Российские предприниматели тоже заметили, что праздничное настроение и спрос на соответствующую атрибутику возникают задолго до зимних каникул. Как рассказали “Ъ FM” в сервисе «Анабар», пользователи маркетплейсов начали закупаться новогодними товарами примерно на месяц раньше обычного. Западные аналитики объясняют тенденцию работой маркетологов.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

“Ъ FM” спросил у российского бизнеса, в чем они видят причины спроса на такую продукцию в октябре.

Основатель бренда декоративной косметики Russian Beauty Guru Наталья Ракоч: «Сети размещают форкаст на новогодние подарки аж в августе-сентябре. Упаковки, коробки чаще всего производятся в Китае. В этом году для того, чтобы произвести оплату и произвести отгрузку в КНР, требуется гораздо больше времени. Поэтому все всё проплатили, купили заранее. Все социальные сети брендов уже наполнены распаковками адвент-календарей, начиная с самых известных, таких как Dior или Charlotte Tilbury, и заканчивая уже нашими, русскими брендами. Теперь есть понимание, что ты должен максимально быстро перетянуть на себя внимание».

Председатель совета директоров сети гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац: «Клиенты знают, что доставка любого товара долгая и может задерживаться. Практически у всех потребителей есть негативный, отрицательный опыт по заказу товаров на маркетплейсах. Ровно для этого подарки выбирают заранее, чтобы была возможность в случае необходимости их перезаказать или пойти в магазин и выбрать самостоятельно. Для всего этого нужно время. Поэтому и сезонные товары у продавцов появляются раньше».

Директор департамента по закупкам и развитию компании Lamoda Ирина Максимова: «Мы уже наблюдаем спрос со стороны покупателей на новогодние товары. Если раньше клиенты начинали готовиться к праздникам в период ноябрьских скидок, то в этом году делают это уже сейчас. Сами ритейлеры тоже стараются увеличить окно продаж новогоднего ассортимента и сделать большую выручку. На ситуации сказывается и то, что межсезонный период становится очень нестабильным и коротким в связи с аномально теплыми сентябрем и октябрем, поэтому на него уже не делают ставку, а сразу идут в новогодний ассортимент».

В Европе популярные бренды в этом году начали продавать рождественскую выпечку — пироги и пудинги в праздничной упаковке — уже в начале сентября. Ярмарки в некоторых британских городах откроются на неделю раньше.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова

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