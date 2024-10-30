В Ярославле взяли под охрану мосты

В Ярославле по решению областной антитеррористической комиссии под охрану взяли автомобильные мосты. Об этом сообщает телеканал «Первый Ярославский».

Первый пост охраны появился у моста через Которосль на Московском проспекте. Также мост оснастили видеонаблюдением.

Охраной моста занимается частное охранное предприятие. В число задач охраны также входит поддержание правопорядка. Сотрудники будут следить за тем, чтобы на опоры не наносили граффити, под мостами не парковались автомобили.

Антон Голицын