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Коммерсантъ FM
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Доля российских семей, которым на все хватает денег, достигла максимума

Во втором квартале 2024 года доля домохозяйств, которым хватает денег на удовлетворение всех потребностей, составила 4,9%. В первом квартале показатель был на уровне 3,9%, во втором квартале 2023-го он составлял 3,4%.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На данные Росстата обратило внимание «РИА Новости». Доля 4,9% стала максимальной начиная с первого квартала 2016 года, более ранних квартальных данных в открытом доступе нет. В целом за год близких к 4,9% значений не было как минимум за последние 20 лет. Самая высокая доля домохозяйств, которым хватает денег на все, была в 2019 и 2023 годах — 3,5% и 3,4% соответственно.

Доля семей, которым хватает денег на все, кроме покупки автомобиля, квартиры или дачи, составила 37,4% (плюс 0,3 процентного пункта за год). Доля домохозяйств, у которых возникают сложности с покупкой товаров длительного производства, сократилась до 47,6%, на один процентный пункт. Тех, кому хватает денег на еду, но сложно оплачивать ЖКХ и покупать одежду, во втором квартале было 10% против 10,8% за аналогичный период прошлого года. Не было зафиксировано семей, которым не хватает денег на еду.

По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в 2023 году в России выросло неравенство по доходам. Расслоение происходило на фоне сокращения числа бедных и в основном было спровоцировано опережающим ростом доходов наиболее богатых слоев населения.

Подробнее — в материале «Ъ» «С расслоения снимают сливки».

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