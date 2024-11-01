Промышленность избавляется от зависимости

В Челябинской области и России продолжается структурное обновление экономики, начавшееся в 2022 году. Санкционные ограничения заставили государство и промышленные предприятия активизировать политику импортозамещения, которая по планам властей в итоге должна привести страну к технологическому суверенитету. Процесс рассчитан на долгие годы, но некоторые предприятия Челябинской области уже говорят о «глобальной трансформации», которую смогли совершить благодаря новым вызовам. Одной из преград на этом пути может стать дефицит «дешевых» денег из-за роста ключевой ставки Центробанка.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Промышленники Челябинской области за 2,5 года адаптировались к изменившейся экономической реальности

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Промышленники Челябинской области за 2,5 года адаптировались к изменившейся экономической реальности

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Импорт в Россию последовательно снижается с 2022 года. По последним данным Федеральной таможенной службы за январь–июль 2024 года, объем импортных поставок составил $153,1 млрд, что на 7,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почти половина ввезенных в страну товаров — это машины и оборудование ($77 млрд). Экспорт за семь месяцев немного увеличился — на 0,7%, до $241 млрд.

Публикацию статистики внешнеторгового оборота российских регионов ФТС пока не возобновила. Но по данным Челябинской таможни, в 2024 году экономика Южного Урала развивается в «экспортном направлении», а основными партнерами области как по экспорту, так и по импорту стали Китай и Казахстан.

По прогнозам Банка России, в этом году физические объемы импорта сократятся на 1–3%, что обусловлено санкционным давлением, проблемами с платежами и поставками. Но в 2025 году, будет наблюдаться постепенное восстановление физического объема импорта, при этом, по оценке ЦБ, темпы прироста будут отставать от динамики внутреннего спроса, что, в том числе, отражает процессы импортозамещения.

Промышленные предприятия Челябинской области, столкнувшиеся с серьезными проблемами из-за западных санкций, за 2,5 года адаптировались к изменившейся экономической реальности, а ряд компаний вышел на новый уровень благодаря запуску проектов по производству продукции, ранее поставлявшейся из-за рубежа.

«Последовательная политика государства по поддержке предприятий, созданию условий для производства отечественных материалов и комплектующих дает свои результаты в снижении импортозависимости и обеспечении технологического суверенитета»,— считают в министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области.

В ведомстве со ссылкой на данные Минпромторга России отмечают, что лидерами по темпам роста динамики импортозамещения оборудования стали предприятия, специализирующиеся на производстве компьютеров, электронных и оптических изделий. Затем идут компании-производители электрооборудования, лекарственных средств и медицинских материалов, автотранспорта и ряд других.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магнитогорский металлургический комбинат в 2024 году завершил круп-нейший проект за последние 10 лет — строительство коксовой батареи

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Магнитогорский металлургический комбинат в 2024 году завершил круп-нейший проект за последние 10 лет — строительство коксовой батареи

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Рывок от санкций

Одной из компаний, для которых новые реалии стали возможностью совершить «стратегический и операционный рывок», стала промышленная группа «Метран» (Челябинск), специализирующаяся на производстве измерительных приборов.

«В сложный период мы сделали ставку на агрессивное развитие и рост, и не прогадали. Нам удалось вывести на рынок новую линейку приборов, которые уже сегодня успешно решают необходимые задачи в большинстве отраслей промышленности. Санкции породили обширный спрос на внутреннем рынке. В то же время для компании открылись возможности по выходу на международный рынок. Уже реализованы крупные проекты в странах Средней Азии, ведется активная работа по выходу на рынки государств Персидского залива и Юго-Восточной Азии»,— говорит исполнительный директор промышленной группы «Метран» Артем Шпаров.

По его словам, активное развитие российских поставщиков и расширение локальной сети поставок вместе с освоением новых технологий внутри группы существенно увеличили локальную составляющую в себестоимости продукции, сведя к минимуму долю импорта. «За прошедшие два года был существенно обновлен парк оборудования, многие зарубежные компоненты заменены на российские. Проблем в этой области мы не испытываем. На отечественном рынке достаточно компетентных компаний, способных поставить необходимое оборудование, а в промышленной группе достаточно квалифицированных инженеров, чтобы из этого оборудования создавать новые производственные линии, отвечающие современным требованиям по эффективности, обеспечению качества продукции и автоматизации процессов»,— рассказал Артем Шпаров. Он отметил, что ближайшие пару лет планируется продолжить автоматизацию на базе российских роботов.

Согласно утвержденному стратегическому плану компании на три года, объем инвестиций в расширение производства составит 1 млрд руб. По итогам 2024 года финансирование по этому направлению превысит 400 млн руб. Компания вкладывает средства в развитие собственного механообрабатывающего производства и изготовление сенсоров, следующим этапом станет производство электронных плат. Кроме того, предприятие намерено инвестировать 1 млрд руб. в научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу (НИОКР). В этом году объем вложений в НИКОР составит 250 млн руб. Сейчас реализуются 30 проектов. Речь идет о датчиках давления и температуры, уровнемерах, расходомерах, газоаналитическом оборудовании, клапанах и регуляторах. По словам исполнительного директора, ежегодно предприятие выпускает и планирует выпускать около десятка новых продуктов на рынок.

«Дорогу осилит идущий, и, разумеется, движение по пути импортозамещения является не самой легкой задачей, требующей максимальной отдачи всех вовлеченных сторон — начиная от государственной политики и поддержки, терпения и лояльности заказчиков и заканчивая кропотливым трудом каждого сотрудника, упорством и терпением собственников бизнеса и управленцев. Вызовы на пути к прогрессу и развитию были, есть и будут, важно, что у нас есть все необходимое, чтобы их преодолевать и двигаться вперед»,— подчеркивает Артем Шпаров.

Еще одной компанией, сумевшей перестроиться и извлечь выгоду из санкций, стало ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ЧКПЗ). По словам генерального директора Андрея Гартунга, за последние три года предприятие прошло через «глобальную трансформацию» из производителя полуфабрикатов (горячих штамповок) в крупнейшего производителя готовых металлических изделий, доля которых в структуре продаж выросла с 15 до 70%. Объем инвестиций за это время стал рекордным, превысив 40 млрд руб., а объем производства в денежном выражении увеличился в пять раз — с 20 млрд до 100 млрд руб. в год.

В феврале этого года ЧКПЗ запустил первый в России завод по серийному производству промышленных роботов. На предприятии уже изготовлено более 200 манипуляторов, которые применяются в цехах самого ЧКПЗ. Первая очередь ООО «Завод роботов» способна ежегодно выпускать от 450 до 600 роботов разных модификаций. Полная мощность производства составит 1 тыс. единиц ежегодно.

Гендиректор ПАО «ЧКПЗ» Андрей Гартунг отмечает высокую степень локализации производства на предприятиях. «На ЧКПЗ есть принцип: при выпуске новой продукции массового спроса все, что существенно влияет на характеристики или составляет значительную долю в себестоимости конечной продукции, мы не только локализуем, но и планируем выпуск исключительно у себя. Если мы так не можем сделать, значит, нам не нужно выпускать эту продукцию. Иначе невозможно контролировать себестоимость и добиваться лидерства в снижении издержек. Плюс, это дает возможность гарантировать качество и быстро реагировать при изменении конструкции конечной продукции. Если мы будем делать по-другому, то не сможем быть конкурентоспособными. Именно в этом направлении мы двигаемся. Даже в самой сложной продукции — производстве промышленных роботов — локализация превышает 50%. В составе роботизированного комплекса — 70%. В следующем году добьемся не менее 75 и 90% соответственно. В остальных видах продукции почти все полностью производится на ЧКПЗ, кроме металлопроката, который мы вынуждены покупать у металлургов»,— говорит господин Гартунг.

По его словам, в ближайшие пять лет планируется реализовать новые проекты по выпуску импортозамещающей продукции, прежде всего, речь идет об автокомпонентах. На эти цели будут направлены дополнительно не менее 25 млрд руб.

Последовательную политику импортозамещения проводит одно из крупнейших предприятий Челябинской области — ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». С прошлого года входящее в группу ММК ООО «Механоремонтный комплекс» реализует проект создания производства кованых валков для прокатных станов. Объем инвестиций составит 14 млрд руб., из которых 5 млрд руб. предоставит Фонд развития промышленности России в виде льготного займа. Запуск литейно-кузнечного цеха позволит сократить долю импортной продукции на этом рынке в России с 80 до 30%. Мощность нового производства составит порядка 24 тыс. т изделий в год. Первую очередь планируется запустить во втором квартале 2025 года, полностью реализовать проект — в четвертом квартале 2026 года. В процессе будут созданы более 700 рабочих мест, в том числе более 350 высокопроизводительных.

В июле ММК запустил в работу коксовую батарею №12. Ее строительство стало крупнейшим проектом компании за последние 10 лет. Объем инвестиций составил 90 млрд руб. Суммарная мощность новой батареи — 2,5 млн т сухого кокса в год, что составляет половину потребности комбината в коксе. «Новая коксовая батарея позволит нам вывести из эксплуатации пять устаревших батарей — две из них уже выведены из строя, еще одна будет выведена до конца текущего года. В результате существенно сократятся выбросы вредных веществ в атмосферу. Так, пыли будет меньше более чем на 20%, бензапирена — в 12 раз. С пуском комплекса новой коксовой батареи Магнитогорск будет практически соответствовать статусу “Чистый город”»,— комментировал председатель Совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников во время запуска батареи.

Трудности импортозамещения

Президент управляющей компании «Южуралзолото группа компаний» Константин Струков на последнем заседании правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области одной из ключевых проблем, препятствующих реализации инвестпроектов предприятий в 2024 году, назвал рост ключевой ставки Центробанка.

«Банк России сегодня действует в разрезе перегрева экономики и повышает учетную ставку, чтобы снизить интенсивность инфляционного тренда. Тем самым стоимость заемных средств растет, при этом рентабельность промышленности не столь высока, чтобы обслуживать дорогостоящие кредиты, которые необходимы для реализации инвестиционных проектов. В условиях неуклонного сокращения импорта необходимо увеличить предложение российских товаров и услуг, но, чтобы наращивать их выпуск и открывать новые производства, промышленности нужны инвестиции. Заемные средства сегодня дорогие, поэтому бизнесу придется искать альтернативные варианты, либо ставить инвестиционные проекты на паузу»,— сказал Константин Струков.

Еще одна проблема предприятий, которая сейчас нарастает, это сложности с внешнеторговыми расчетами при импорте даже из дружественных стран. «Сегодня из-за усиления контроля за выполнением санкционных мер и опасения вторичных санкций российским банкам отказывают в расчетах банки целого ряда дружественных стран, включая Китай, Киргизию, Казахстан, Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты и так далее. Импортировать машины, оборудование, комплектующие запчасти реальному сектору экономики становится все сложнее и сложнее. Время прохождения денег, поставки оборудования затягивается на несколько месяцев. Необходимо налаживать собственное производство, но делать это в отсутствии источника финансирования, так называемых длинных кредитов, практически невозможно. Это серьезная проблема, которая требует решения, причем коллегиального, необходимо учесть мнение не только Центробанка и правительства России, но и нас, промышленников, бизнеса»,— подчеркнул Константин Струков.

В министерстве промышленности Челябинской области отмечают, что в условиях дефицита «дешевых» кредитов у предприятий есть возможность воспользоваться господдержкой в виде льготных кредитов по программам регионального и федерального фондов развития промышленности, а также грантов и субсидий на частичное возмещение затрат по ряду направлений.

«В последнее время мы отмечаем возросшую заинтересованность предприятий в получении государственной поддержки. Надеемся, что действующие программы госфинансирования позволят поддержать развитие собственного производства в условиях высокой ключевой ставки Центробанка»,— сообщили в минпроме региона.

Сегодня региональный фонд развития промышленности предоставляет льготное финансирование в размере от 5 млн до 50 млн руб. с процентной ставкой от 0,1 до 5% годовых по 10 программам, в том числе «Импортозамещение», «Модернизация», «Кооперация», «Цифровизация промышленности». Также действуют четыре совместные программы с федеральным ФРП: «Комплектующие изделия», «Проекты развития», «Производительность труда», «Проекты лесной промышленности». По ним можно получить от 20 млн до 200 млн руб. под 3–5% годовых.

В 2023 году федеральный и региональный фонды развития промышленности одобрили льготное финансирование на общую сумму 17,6 млрд руб. по 26 инвестиционным проектам предприятий Челябинской области.

Эксперты отмечают, что за последние годы промышленности региона действительно удалось снизить зависимость от импорта. «Процесс импортозамещения в нашей стране был запущен гораздо раньше начала СВО и введения санкций, но события, произошедшие в феврале 2022 года, поспособствовали ускорению этого процесса. Несомненно, за последние 2,5 года удалось снизить зависимость промышленности региона и страны в целом от импортных составляющих, так как это стало одним из приоритетных направлений экономической политики страны. Высокий уровень индекса промышленного производства Челябинской области по итогам 2023 года — рост на 10,9% к 2022 году, свидетельствует о высокой экономической активности, и как отмечает сам регион, драйвером роста стали внутренний спрос и продолжающаяся реализация политики импортозамещения»,— комментирует аналитик отдела суверенных и региональных рейтингов агентства «Эксперт РА» Диляра Исхакова. По ее словам, легче всего процесс проходит в тех отраслях, продукция которых может производиться в самом регионе или других субъектах РФ — это пищевая промышленность, легкая, химическая, а также металлургическая.

По мнению эксперта, в Челябинской области достаточно высокий уровень локализации производства, особенно в ключевых отраслях промышленности — металлургии и машиностроении. «Это связано с промышленной специализацией региона и его важной ролью в производственном комплексе России. Кроме того, стоит отметить высокое стремление металлургических предприятий развивать собственную сырьевую базу в пределах региона и создавать полный цикл производства: от добычи металлических руд до выпуска металлургической продукции глубокой переработки»,— говорит Диляра Исхакова.

По ее словам, основные сложности процесса импортозамещения сегодня все еще связаны с недостатком технологий, инвестиций, инфраструктуры и кадров. «Для решения этих проблем необходим комплексный подход, включающий государственную поддержку, инвестиции в науку и технологии, а также развитие производственных мощностей, обмен опытом и технологиями с дружественными странами»,— говорит Диляра Исхакова.

Юлия Гарипова