На Толбухинском мосту около десяти машин столкнулись из-за гололеда

Около десяти машин попали в аварии на Толбухинском мосту через реку Которосль в Ярославле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авария на Толбухтинском мосту в Ярославле

Фото: Антон Капралов Авария на Толбухтинском мосту в Ярославле

Фото: Антон Капралов

Депутат опубликовал видео, в котором говорит, что аварии произошли на обеих сторонах моста и, вероятно, независимо друг от друга.

«Гололед застал многих и по этой стороне, и по той. Поэтому избегайте сейчас Толбухинского моста, ищите пути объезда. Много машин, десяток машин по двум сторонам, и гололед. Думаю, здесь надолго»,— сказал Антон Капралов в видеозаписи.

Также автор видео посоветовал ярославцам установить на автомобили зимнюю резину. По данным сервиса «Яндекс. Карты», аварии также произошли на мосту через Которосль на Московском проспекте, на Юбилейном мосту, на виадуке через железнодорожные пути на проспекте Октября. Пользователи социальных сетей также связывают их с гололедом. Движение в местах аварий затруднено.

Антон Голицын