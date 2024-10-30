С владимирских школьниц снимают хиджабы

Власти Владимирской области выступили с подробными разъяснениями причин введенного запрета на ношение в школах региона хиджабов и никабов. Заявление последовало после того, как руководство Координационного центра мусульман Северного Кавказа, одного из крупнейших в стране муфтиятов, сочло такой запрет нарушением конституционных прав граждан. Владимирские чиновники, напомнив о светских принципах государства, уточнили, что ограничение в школах введено по просьбам родителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

С разъяснениями о введенном в школах Владимирской области запрете на ношение хиджабов и никабов выступил вице-губернатор Владимир Куимов.

Никаб — женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Хиджаб — одежда, покрывающая все тело, за исключением лица, кистей рук и ступней. Большинство мусульман, в том числе российских, считают ношение хиджаба религиозной обязанностью женщин.

Ранее министерство образования и молодежной политики Владимирской области внесло изменения в типовые требования к одежде обучающихся, дополнив их пунктом о запрете хиджабов, никабов и «других элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность» учеников. Соответствующий приказ ведомства от 22 октября опубликован на портале правовой информации. По словам господина Куимова, в нескольких населенных пунктах региона учащиеся подчеркивали свою религиозную принадлежность, и это вызывало вопросы со стороны других детей: «Дети по-разному реагируют, на этой почве происходят некоторые конфликтные ситуации. Поэтому в рамках закона министерство решило уточнить свой приказ» (цитата по «РИА Новости»).

Объяснения прозвучали на фоне заявлений руководства Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), одного из крупнейших в стране муфтиятов. Глава КЦМСК муфтий Чечни Салах Межиев назвал запрет на ношение хиджаба в школах Владимирской области нарушением положений Конституции РФ. «Наше недоумение также вызывает то, что в данном документе особо отмечается запрет именно и только исламской религиозной одежды»,— посетовал Салах Межиев. Муфтий выразил надежду, что владимирские ограничения стали возможны из-за «недостаточной проработки составителями документа», а не целенаправленных действий против мусульман. Он также назвал хиджаб важным элементом исламской культуры и традиций, «символизирующим уважение и благочестие».

В свою очередь, владимирские чиновники также сослались на Конституцию РФ. «В соответствии с Конституцией нашей страны Россия является светским государством»,— напомнил Владимир Куимов. Он подчеркнул, что приказ регионального министерства образования и молодежной политики не относится к религиозным школам, при этом для колледжей и вузов указание носит рекомендательный характер. Чиновник также отметил, что «родители заостряли на этом (ношении хиджабов.— “Ъ”) внимание», и дал понять, что отказ от религиозной одежды в ряде случаев поможет избежать буллинга. «Министерство, по сути, просто расписало четче свой приказ»,— добавил господин Куимов, заверив, что перед его принятием было проведено «множество консультаций с коллегами из разных ведомств».

В мае 2024 года право школам и муниципалитетам вводить локальный запрет на религиозную одежду, частично или полностью закрывающую лицо, предложил дать вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). Соответствующий законопроект он тогда внес в Госдуму. Идею резко раскритиковал депутат Госдумы Адам Делимханов («Единая Россия»). Он счел, что его коллега хочет запретить гражданам «исполнять религиозные предписания», также усмотрев в этом противоречие Конституции РФ, разрешающей свободу вероисповедания. В ответ господин Даванков сослался на позицию Верховного суда РФ от 2015 года, позволяющую вводить запреты в школах, так как образование в России является светским. Правительство РФ в сентябре 2024 года не поддержало законопроект Владислава Даванкова, отметив, что документ нуждается в «существенной доработке».

Иван Тяжлов