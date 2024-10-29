После поста Мизулиной в ярославской школе уберут камеры из туалета

Департамент образования мэрии Ярославля попросил демонтировать камеры видеонаблюдения в туалете школы №4. Комментарий разместили представители правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Мизулина, tg Фото: Екатерина Мизулина, tg

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на камеры обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина 29 октября в своем Telegram-канале: «В моей родной школе города Ярославля тоже появились камеры в туалетах для мальчиков. Причем направлены они именно на ту зону, где нет кабинок, либо внутрь самих кабинок».

Директор школы Валентина Лапотникова объяснила, что камеры поставили, чтобы предотвратить правонарушения, по решению попечительского совета.

«Камеры направлены таким образом, чтобы не нарушалось личное пространство школьников. Доступ к видео имеет только заместитель директора по безопасности. Учредитель образовательной организации – департамент образования мэрии г.Ярославля - указал на необходимость приостановки видеонаблюдения с последующим демонтажом оборудования»,— говорится в сообщении правительства области.

Алла Чижова