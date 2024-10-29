Прокуратура: в Ярославле лошадей в фурах нет

В Ярославле в фурах, стоящих на улице Победы, не оказалось лошадей. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в природоохранной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Бобков Фото: Василий Бобков

Ранее депутат Василий Бобков сообщил, что в центре города в фурах могут находиться животные. Об этом ему сообщили местные жители. Как пояснили в прокуратуре, после заявления депутата на место выехали специалисты.

«Прокуратурой на основании информации из СМИ был осуществлен выезд с участием правоохранительных контролирующих органов. Также осмотрено указанное на видео транспортное средство. В ходе осмотра один из автомобилей находился на стоянке. Второй автомобиль находился на погрузке, соответственно. При осмотре данных транспортных средств признаки содержания животных не выявлены и, соответственно, животных также не было обнаружено. То есть информация не подтвердилась»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в прокуратуре.

Как сообщили в УМВД по Ярославской области, вместе с прокуратурой выезжали сотрудники ГАИ. Там также сообщили, что лошадей внутри не оказалось.

Алла Чижова