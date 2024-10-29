Депутат: в Ярославле лошади замерзают в оставленных на улице фурах

На улице Победы в Ярославле несколько дней стоят две фуры, внутри которых предположительно находятся лошади. Заявление об этом депутат Василий Бобков сделал на заседании областной думы 29 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Бобков Фото: Василий Бобков

«У меня критическая ситуация. На улице Победе в фуре уже две недели стоят лошадки. Реальные живые лошади в фуре замерзают. Они стоят там день и ночь. У меня убедительная просьба, друзья. Если у кого-то есть мысли, как победить эту историю, позвоните мне»,— обратился господин Бобков к депутатам.

По словам депутата, сотрудники ГАИ установили хозяина фур. Но пока ситуация не разрешилась.

В беседе с «Ъ-Ярославль» Василий Бобков пояснил, что животные издают характерные для лошадей звуки. «Мне непонятно такое жестокое отношение к животным. Должны быть соответствующие документы. Куда направляется этот груз? Почему он здесь стоит?»,— сказал господин Бобков.

Он объяснил, что был вынужден сделать заявление на заседании областной думы, поскольку никогда с подобным не сталкивался и не знает, как поступить в этом случае. По его мнению, к ситуации должны подключиться прокуратура, общественность и ГИБДД. В том числе потому, что фуры ограничивают дорожное движение.

Алла Чижова