Депутат: в Ярославле лошади замерзают в оставленных на улице фурах
На улице Победы в Ярославле несколько дней стоят две фуры, внутри которых предположительно находятся лошади. Заявление об этом депутат Василий Бобков сделал на заседании областной думы 29 октября.
Фото: Василий Бобков
«У меня критическая ситуация. На улице Победе в фуре уже две недели стоят лошадки. Реальные живые лошади в фуре замерзают. Они стоят там день и ночь. У меня убедительная просьба, друзья. Если у кого-то есть мысли, как победить эту историю, позвоните мне»,— обратился господин Бобков к депутатам.
По словам депутата, сотрудники ГАИ установили хозяина фур. Но пока ситуация не разрешилась.
В беседе с «Ъ-Ярославль» Василий Бобков пояснил, что животные издают характерные для лошадей звуки. «Мне непонятно такое жестокое отношение к животным. Должны быть соответствующие документы. Куда направляется этот груз? Почему он здесь стоит?»,— сказал господин Бобков.
Он объяснил, что был вынужден сделать заявление на заседании областной думы, поскольку никогда с подобным не сталкивался и не знает, как поступить в этом случае. По его мнению, к ситуации должны подключиться прокуратура, общественность и ГИБДД. В том числе потому, что фуры ограничивают дорожное движение.