Правительство защитило «новых россиян» от депутатов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала депутатскую инициативу о расширении перечня преступлений, за которые можно лишать приобретенного российского гражданства. Соответствующий проект отзыва на поправки был одобрен комиссией в понедельник.

Действующий закон позволяет лишать приобретенного гражданства РФ за совершение более 60 преступлений (преимущественно экстремистского и террористического характера, а также преступлений против государства и общественной безопасности). Законопроект, который в августе внесла в Госдуму группа депутатов «Справедливой России — За правду» (СРЗП) во главе с Сергеем Мироновым, предлагает добавить в этот перечень преступления сексуального характера (насильственные действия или понуждение к действиям сексуального характера, предусмотренные ст. 131–135 УК РФ), а также посягательство на жизнь и применение насилия в отношении представителя власти. Документ включен в примерную программу работы Думы на ноябрь.

Как напомнили в Белом доме, ранее комиссии уже приходилось оценивать схожие инициативы (в частности, такие поправки вносили депутаты от КПРФ, «Единой России» и той же СРЗП), и они вызвали возражения концептуального характера. Ведь правовым основанием для прекращения гражданства является не собственно преступление, а «совершение противоправного деяния, которое подрывает <…> устойчивую правовую связь с государством», говорилось в одном из отзывов. Появление же необоснованно широкого перечня преступлений, за которые «новые россияне» могут лишиться паспорта, переводит институт прекращения гражданства РФ в уголовно-правовую плоскость, превращая его, по сути, в дополнительную форму ответственности за совершение преступления, а это неправильно, настаивают в правительстве. Кроме того, в последний раз список оснований для прекращения гражданства был расширен в октябре 2023 года, и для его новой корректировки следует как минимум изучить сложившуюся практику, подчеркивается в отзыве.

Также комиссия не поддержала еще два законопроекта об ограничении прав приезжих. Депутаты от СРЗП и «Новых людей» предложили ввести запрет на приобретение оружия для лиц, которые недавно получили российское гражданство. В правительстве на это возразили, что все россияне обладают в равной мере правами, свободами и несут равные обязанности, не предполагающие разграничения в зависимости от давности приобретения гражданства.

Анастасия Корня